2026. április 24. 12:57

Rendesek a szabadság hazájában, még az iráni válogatottat is beengedik a foci-vb-re

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az iráni futballválogatott részt vehet a nyári világbajnokságon, ugyanakkor az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető stábtagoktól az Egyesült Államok megtagadhatja a belépést az országba.

A Fehér Házban tartott csütörtöki sajtóeseményen a külügyminiszter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok részéről "senki nem mondta nekik, hogy nem jöhetnek".

"A probléma Iránnal és nem a sportolóikkal van. Néhány olyan embert is magukkal vinnének, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával. Lehet, hogy őket nem engedhetjük be, de ez nem vonatkozik a futballistákra" - fejtette ki Rubio.

"Nem hozhatnak be egy csapat IRGC-terroristát az országba, mintha újságírók vagy edzők lennének" - utalt a politikus arra, hogy az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az IRGC-t.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll a labdarúgó-vb egyik rendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak Mexikó legyen a házigazdája, nem pedig a vb-program szerinti két amerikai város, Los Angeles és Seattle. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azonban április 10-én elutasította Teherán kérését, döntését azzal indokolva, hogy logisztikai problémák miatt nem valósítható meg a színhelyváltoztatás. Ahmad Donyamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy az ország futballválogatottja részt vehet a nyári világbajnokságon, feltéve, hogy játékosai biztonsága garantált. Az indulásról a döntést a kormány és az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács hozza meg.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő világbajnokság június 11-én kezdődik, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

(MTI)