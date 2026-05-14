3,3 milliárd forintnyi közpénzt kapott a fideszes politikusokkal turnézó Mága Zoltán

Mága Zoltán 2022 és 2026 között közel 3,3 milliárd forintot kapott turnézásra, külföldi fellépésekre és újévi arénás koncertjeire az előző kormány Kulturális és Innovációs Minisztériumától – írja a KIM-től közérdekű adatigénylés nyomán kapott számok alapján a Telex.



Orbán szüleinek is húzta a nótát (fotó: Fb)

Mága neve a volt kulturális miniszterhez, Hankó Balázshoz kötödő NKA-botrányban is felbukkant: a produkciót szervező cég 500 millió forint állami támogatást kapott az alapból. A Fidesz kedvenc hegedűművészének állítása szerint ezt a pénzt ugyancsak a koncertsorozatára költötték el.

Mága Zoltán a kampányban olyan térségekben tartott ingyenes koncerteket, amelyek a választás szempontjából fontosak voltak a Fidesznek. Sokszor előfordult, hogy politikusok, köztük Hankó is részt vett egy-egy koncerten, és a dalok között beszédeket tartottak. Ezeknek az eseményeknek a plakátjain ott szerepelt az NKA és az MTVA logója is.

A portál az MTVA-nak is küldött közérdekűadat-igényléseket azzal kapcsolatban, hogy mennyibe került a közmédiának Mága koncertjeinek közvetítése. Az MTVA csak a közvetítési jogokról adott információkat, a gyártási költségekről nem. Azt írták: „térítésmentes volt a koncert sugárzása és a jogok megszerzése”.

