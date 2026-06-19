Anyaország :: 2026. június 19. 09:43 ::

Facebook Péter azt állítja, nem Brüsszelben szeretne népszerű lenni

4 órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Valamint Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű. Másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni – írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Ukrajna uniós csatlakozásáról Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök jelenlétében kezdtek el vitatkozni a miniszterelnökök, de az eredeti tervektől eltérően jóval Zelenszkij távozása után is folytatták azt. Ennél rövidebb vitára számítottak korábban.

Ukrajna gyorsított csatalkozására egyébként nincs valódi politikai esély (tehát tét nélküli volt a módosítás, csak egyeseknek játszania kell az ukrán rajongót, míg nálunk ez nincs így Magyar Péternek nyilván inkább azt kell mutogatnia, hogy ő bezzeg milyen keményen tárgyal – a szerk.), az ukránok azt akarták elérni, hogy az első megnyitott tárgyalási klaszter (a tárgyalási dossziék tematikus csoportja) mellett a maradék ötöt is megnyissák, így gyorsabban haladhasson a rendes csatlakozási tárgyalás. Ez a szövegben végül nem szerepel, csak annyi, hogy a tanács várja, hogy a többi klasztert is megnyithassák, és az érdemalapú bővítést támogatja.

A többség szigorítaná a migrációs szabályokat - persze van is honnan...

Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé - ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki, brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt "két év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve", és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának.

"Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni" - írta Magyar Péter.

Megjegyezte, hogy a felszólalása végén - szokatlan módon - nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett "törtek lándzsát".

Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között - írta a miniszterelnök.

(24 - MTI nyomán)