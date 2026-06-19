Anyaország :: 2026. június 19. 08:48 ::

Egy hét alatt tíz körözött bűnözőt is a Keletinél fogtak el

A rendőrök június 9. és 17. között 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a Kelenföldi pályaudvar környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A közleményben felidézték, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28. óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén.

A rendőrök június 9. és 17. között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, köztük 10 körözöttet, két embert garázdaság, egyet lopás bűncselekmény elkövetésén, egy másikat kábítószer birtoklásán értek.

Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 gramm zöld, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le.

A XI. kerületi járőrök a férfit elfogták, majd mintavételre előállították; a gyorstesztje kábítószer fogyasztására utalt.

Az újbudai nyomozók a 32 éves férfit kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A rendőrök közterületi alkoholfogyasztás miatt nyolc szabálysértési feljelentést tettek, helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt öt, a KRESZ szabályainak megsértése miatt egy esetben szabtak ki - áll a közleményben.

(MTI)