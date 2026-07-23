Anyaország :: 2026. július 23. 19:38 ::

Alkotmánybírót választ jövő héten a parlament

Megválaszthatja az Alkotmánybíróság (Ab) új tagját hétfőn az Országgyűlés - derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből.

A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben.

Hende Csaba megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása.

Az alaptörvény szerint az Országgyűlés - az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára - titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választ alkotmánybírót.

A tizenhetedik alaptörvény-módosítással további alkotmánybírók megbízatása is megszűnik, mivel betöltötték hetvenedik életévüket.

Polt Péternek, az Ab elnökének, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírónak a megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő második hónap első napján szűnik meg.

(MTI)