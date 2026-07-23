Az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő Tanács pénteken jóváhagyta azt az átmeneti rendeletet, amely ismét lehetővé teszi az online szolgáltatók számára, hogy önkéntes alapon felderítsék, jelentsék és eltávolítsák a gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmakat platformjaikról.
A testület közleménye szerint a korábbi átmeneti szabályozás idén április 3-án hatályát vesztette, ezért joghézag keletkezett. Az Európai Parlament július 9-én fogadta el álláspontját az intézkedés visszaállításáról, a Tanács pedig most véglegesen jóváhagyta a parlament által módosított szöveget. Az átmeneti rendelet 2028. április 3-ig marad hatályban.
A Tanács tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy biztosítsa a gyermekek védelmét mindaddig, amíg az uniós intézmények megállapodnak az online gyermekvédelmet hosszú távon szabályozó új jogszabályról.
A rendelet átmeneti eltérést enged az elektronikus hírközlési adatvédelmi szabályoktól, így az érintett szolgáltatók jogszerűen végezhetik a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról szóló tartalmak felderítését, bejelentését és eltávolítását. A Tanács kiemelte: az online szolgáltatók önkéntes fellépése kulcsszerepet játszik az elkövetők azonosításában, a nyomozások és büntetőeljárások támogatásában, az áldozatok megmentésében, a további visszaélések megelőzésében és az illegális tartalmak terjedésének visszaszorításában.
A Tanács hangsúlyozta, hogy a mostani döntés nem befolyásolja a hosszú távú uniós szabályozásról folyó tárgyalásokat, amelyek célja tartós jogi keret kialakítása az online gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések megelőzésére és leküzdésére.
A rendeletet a következő napokban teszik közzé az EU hivatalos közlönyében, és a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(MTI)