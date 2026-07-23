Külföld :: 2026. július 23. 20:18 ::

Újra engedélyezte az EU a gyermekeket védő átmeneti online intézkedéseket

Az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő Tanács pénteken jóváhagyta azt az átmeneti rendeletet, amely ismét lehetővé teszi az online szolgáltatók számára, hogy önkéntes alapon felderítsék, jelentsék és eltávolítsák a gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmakat platformjaikról.

A testület közleménye szerint a korábbi átmeneti szabályozás idén április 3-án hatályát vesztette, ezért joghézag keletkezett. Az Európai Parlament július 9-én fogadta el álláspontját az intézkedés visszaállításáról, a Tanács pedig most véglegesen jóváhagyta a parlament által módosított szöveget. Az átmeneti rendelet 2028. április 3-ig marad hatályban.

A Tanács tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy biztosítsa a gyermekek védelmét mindaddig, amíg az uniós intézmények megállapodnak az online gyermekvédelmet hosszú távon szabályozó új jogszabályról.

A rendelet átmeneti eltérést enged az elektronikus hírközlési adatvédelmi szabályoktól, így az érintett szolgáltatók jogszerűen végezhetik a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról szóló tartalmak felderítését, bejelentését és eltávolítását. A Tanács kiemelte: az online szolgáltatók önkéntes fellépése kulcsszerepet játszik az elkövetők azonosításában, a nyomozások és büntetőeljárások támogatásában, az áldozatok megmentésében, a további visszaélések megelőzésében és az illegális tartalmak terjedésének visszaszorításában.

A Tanács hangsúlyozta, hogy a mostani döntés nem befolyásolja a hosszú távú uniós szabályozásról folyó tárgyalásokat, amelyek célja tartós jogi keret kialakítása az online gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések megelőzésére és leküzdésére.

A rendeletet a következő napokban teszik közzé az EU hivatalos közlönyében, és a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(MTI)