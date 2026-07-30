Anyaország :: 2026. július 30. 10:04 ::

Három és fél hónap után a fideszes propagandisták is be merik vallani, hogy "herótjuk volt" a folyamatos ukránozástól

A jobboldali (értsd: fideszes - a szerk.) véleményformálók egy része is egyre nehezebben követte a Fidesz központi kommunikációs irányvonalát a kampány alatt – erről is szó esett a Spirit FM Provokatőr című műsorában, ahol a beszélgetés nem csupán a Fidesz politikai helyzetéről szólt, hanem arról is, miként működik a kormányoldal kommunikációs háttérgépezete.

A műsor egyik legfontosabb pillanatában Lentulai Krisztián arról beszélt, hogy még a saját közönségük körében is érezhető volt az ellenérzés az erőltetett ukránellenes üzenetekkel szemben. A Fidesz a választási kampány során kommunikációjának egyik központi elemévé tette az ukrajnai háborút, az Ukrajnával kapcsolatos üzeneteket és a kijevi vezetéssel szembeni kritikákat.

Bár Lentulai Krisztián a beszélgetés túlnyomó részében következetesen védelmébe vette Orbán Viktort és a kormány politikáját, egy ponton mégis olyan önkritikus megjegyzést tett:

nekem herótom volt attól, hogy miért kell tolnunk folyamatosan az ukránozást.

(A herót szó a jiddis nyelven keresztül a héberből származik, így tökéletesen illik a fideszesek szótárába. Magyarul erős undort, elunást vagy terhes viszolygást jelent - a szerk.)

A műsorban arról is beszélt, hogy a központilag hangsúlyozott ukránellenes üzenetek a közönség érdeklődését sem mozgatták meg. Állítása szerint, amikor saját közösségi felületein igyekezett követni ezt a kommunikációs irányvonalat, a számok látványosan visszaestek: „a megtekintések és az interakciók a huszadára zuhantak vissza”. Tehát a volt kormánypárti kommunikáció egyik meghatározó kampánytémája még a saját tábor egy részét sem tudta tartósan megszólítani.

Amikor Orbán Viktor korábbi kijelentéseiről beszélgetnek, Lentulai határozottan visszautasítja, hogy a szélről érkező radikális hangokat igazodási pontként kellene kezelni: „...az, hogy a Vadhajtások mint igeforrás megjelölése... Azt a miniszterelnök mondta, ne higgyétek azt, hogy totálisan mindenki ugyanígy gondolja (a Fideszben).”

(Index nyomán)