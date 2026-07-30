Anyaország :: 2026. július 30. 09:45 ::

Számos lehetőséget kínál a honvédség azoknak, akik nem jutottak be a felsőoktatásba

Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást - írja a honvedelem.hu.

A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az Acélkocka Altisztképzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia csaknem egy éves képzése alatt havi bruttó 500 ezer forintos illetmény illeti meg az érdeklődőt.

A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének továbbtanulni. A tartalékos szolgálatot vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre (5 hét alatt), vagy akár hétvégenként (25 nap), így aki most jelentkezik, és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot.

Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet.

Az idén sikeresen felvételizőknek is ajánlják a tartalékos szolgálatot, mert az egyszeri szerződéskötési díj, a havi rendelkezési állási díj és a szolgálatteljesítés után járó napi illetmény minimum havi 160 ezer forint, de akár havi 350 ezer forintot is kaphatnak, ha ösztöndíjra pályáznak.

A felsőoktatási honvédelem tantárgy felvételével pedig akár 8 kreditet is szerezhetnek tanulmányaik során.