Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást - írja a honvedelem.hu.
A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az Acélkocka Altisztképzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia csaknem egy éves képzése alatt havi bruttó 500 ezer forintos illetmény illeti meg az érdeklődőt.
A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének továbbtanulni. A tartalékos szolgálatot vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre (5 hét alatt), vagy akár hétvégenként (25 nap), így aki most jelentkezik, és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot.
Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet.
Az idén sikeresen felvételizőknek is ajánlják a tartalékos szolgálatot, mert az egyszeri szerződéskötési díj, a havi rendelkezési állási díj és a szolgálatteljesítés után járó napi illetmény minimum havi 160 ezer forint, de akár havi 350 ezer forintot is kaphatnak, ha ösztöndíjra pályáznak.
A felsőoktatási honvédelem tantárgy felvételével pedig akár 8 kreditet is szerezhetnek tanulmányaik során.
A honvédség által nyújtott képzési és szolgálatvállalási lehetőségekről a toborzóirodákban, a www.iranyasereg.hu, illetve a www.hhk.uni-nke.hu oldalakon lehet tájékozódni.