Külföld :: 2026. július 30. 09:27 ::

Több ezer embert menekítettek ki erdőtűz miatt Krétán

Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt - közölte csütörtökön a sziget északi részén lévő Réthimno fürdőhely alprefektusa.

María Lioní az ERT görög közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez.

A görög meteorológiai szolgálat csütörtök reggel felhívta a figyelmet arra, hogy a szelek elérhetik az óránkénti 125 kilométeres sebességet is a térségben.

Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már három tűzoltó vesztette életét, közülük kettő Krétán.

(MTI)