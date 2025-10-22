Olvasói levelek :: 2025. október 22. 18:44 ::

Tovább a magyarellenes, globalista úton

A Fidesz és a Tisza Párt már számtalan alkalommal bebizonyította, hogy egyiküket sem tekinthetjük a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó politikai erőnek, valójában mind a kettő a nemzetközi globalista tőkés körök kegyeit keresi, és stratégiai kérdésekben hasonló álláspontot képviselnek. Míg a Fidesz propagandájában gyakran nemzeti húrokat penget, addig a konkrét cselekedetei vonatkozásában gyakran ennek ellentétét tapasztalhatjuk.



A számos példa közül kiemelhetjük, hogy magát az illegális migráció nagy élharcosának tünteti fel, de közben lehetővé teszi, hogy százezres nagyságrendben érkezzenek hazánkba vendégmunkások, előidézve az őshonos magyar lakosság lecserélését, azt a folyamatot, amely Nyugat-Európában már végbement, a pusztulás szélére taszítva az érintett nemzeteket.

A sort ugyanúgy folytathatnánk gazdaságpolitikájával, amelynek a homlokterében a magyar nemzetgazdaság felépítésével szemben a hazai pénzoligarchia, valamint a nemzetközi nagytőke és gyarmatosító törekvései kiszolgálása áll, érkezzenek azok Kínából, Németországból, Izraelből, vagy a világ más pontjairól.

De az orosz-„ukrán” háború kérdésköre kapcsán is leginkább csupán a kommunikációs térben érvényesülnek Orbán Viktor és kormánya legalábbis semlegességet tanúsító, „békepárti” szólamai. A miniszterelnök ezzel ellentétben tett, ugyancsak számos cselekedete közül emlékezetes maradhat mindannyiunk számára, hogy még 2023 decemberében sem emelt vétót Ukrajna EU-csatlakozása ellen, 2024 februárjában pedig megszavazta a Zelenszkij számára a háború folytatása érdekében küldött 50 milliárd eurós uniós támogatást. Továbbá annak ellenére, hogy a Fidesz magát nemzeti pártként határozza meg, egy árva szava sincs a Kárpátalján, és a többi elcsatolt területen élő nemzettársaink önrendelkezési törekvéseinek lábbal tiprásáról. Toroczkai László számos alkalommal interpellált az Országgyűlésben a miniszterelnökhöz a kérdésben - legutóbb október 20-án - miszerint természetesen üdvözlendő, hogy Budapesten megvalósul a Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti csúcstalálkozó, de vajon hangot ad-e a kormány itt hazánk fővárosában a magyar nemzeti érdekeknek is? Felveti-e Kárpátalja és a kárpátaljai magyar nemzettársaink autonómiáját kimondó, érvényes, 1991. évi népszavazás érvényesítését? A Mi Hazánk Mozgalom és elnöke ugyebár nem csak a szavak szintjén, a parlamentben hangoztatja a szóban forgó nemzeti ügyet, hanem minden lehetséges fórumon, az Európai Parlament, az ENSZ, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése ülésein, de az orosz, az amerikai és az „ukrán” nagykövetséget is megkeresve adott nyomatékot a kárpátaljai népek jogos követelésének. Orbán Viktor válaszában elmondta, hogy a kormány az alkotmány érdekében mindig kiállt és kiáll a magyarság autonómiatörekvései mellett. Kár, hogy ebből eddig egyáltalán nem hallhattunk, tapasztalhattunk néhány, esetleg elvétve, a közvélemény előtt elmondott ócska frázis kivételével semmit. Mindenképpen megjegyzendő, hiszen a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője még júniusban, Pozsonyban járva, több kérdést intézett a szlovák kulturális miniszterhez, például hogyan lehetséges az, hogy részben mind a mai napig érvényben vannak a felvidéki magyar és német lakosság jogfosztását kimondó, gyalázatos benesi dekrétumok, és miért nem rendelkezik a felvidéki magyarság a kulturális autonómiájának alapfeltételét jelentő nemzeti kulturális tanáccsal. A benesi dekrétumok kapcsán természetesen mellébeszélés volt a válasz, a kulturális tanács vonatkozásában viszont a miniszter elmondta, hogy a magyar kormányok részéről soha nem is érkezett ilyenfajta igény. Ez utóbbi állítás valóságtartalmában sajnos nincs okunk kételkedni, és bizony sokat elárul arról, hogy Orbán Viktor állításával ellentétben hogyan is viszonyul „nemzeti” kormányunk az elszakított területek magyarságának jogaihoz, autonómiatörekvéseihez.

A Tisza annyiban mindenképpen különbözik a Fidesztől, hogy politikája tulajdonképpen még a szavak szintjén sem nemzeti. Ha górcső alá vesszük eddigi cselekedeteit, akkor megállapíthatjuk, hogy azok egytől-egyig, ízig-vérig magyarellenesek. Nem is lehet más, hiszen Magyar Péter és a Tisza Párt potentátjai háta mögött közvetlenül a BlackRock, a Vanguard és a glóbuszunkat átszövő, nagyhatalmú tőkés körök képviselői állnak, marionettbábuként mozgatva őket. Magyar Péterék tehát még a látszatra sem adnak, ha a globális mélyállam szolgálatáról van szó, legyen az az általa provokált és pénzelt proxyháború Ukrajnában, soviniszta, magyarellenes erőkkel, személyekkel való együttműködés, szövetségkötés, a migráció támogatása, vagy éppen hazánk gazdasági gyarmatosítása. Emlékezhetünk rá, amikor szeptemberben Borvendég Zsuzsanna az Európai Parlamentben felszólalt a kárpátaljai nemzettársaink jogai, önrendelkezése érvényre juttatása érdekében, Tarr Zoltán virtigli magyarellenes internacionalistaként arról hadovált, minél inkább elő kell segíteni Kárpátalján az ukránosítást, hogy a kárpátaljai magyarok minél jobban elsajátítsák az ukrán nyelvet. A Tisza tehát újfent nyíltan állította ki magáról az ítéletet, miszerint minden tekintetben egy gyékényen árul a Tseber-féle magyargyűlölő sovinisztákkal és gazdáikkal.

A Tisza Párt „programja” mindezen felül kimerül üres frázisok, esetleg a Mi Hazánktól ellopott gondolatok pufogtatásában, amelyeket minden megalapozottság nélkül tesz. Ilyen többek között a „korrupció elleni harc” is. Magyar Pétert ugyebár szavakban nagyon zavarja a NER által felépített, a hazai oligarchákat magából kitermelő, állami megrendelésekkel, támogatásokkal, különböző pályázatokkal kitömő, felhalmozó- globalokapitalista rendszer, ám ő, mint jól tudjuk, pont ennek a rendszernek volt az egyik legfőbb haszonélvezője. Nem is olyan régen, még sok millió forintos fizetéseket vehetett fel 6-8 igazgatótanácsból, így azért nehezen hihető, hogy kormányra kerülve ennek a gyakorlatnak véget vet, és lehetővé teszi, hogy az igazságszolgáltatás elszámoltassa a felelősöket, esetleg a rendszer haszonélvezőit, így köztük saját magát.

De ennek a teljes hiteltelenségnek számos más szegmense is jellemzi a Tisza-vezért. Mégpedig, hogy Magyar Pétert szemlátomást csak a hazai korrupció „zavarja,” nemzetközi vonatkozásban erre ügyet sem vet. Pártjával az EP-választásokat követően minden gondolkodás nélkül ült be a szélsőségesen globalista Európai Néppártba, Ursula von der Leyen frakciójába, aki önkényesen, sms-ben egyeztetett a Pfizer elnökével 35 milliárd euró értékben történő Covid-vakcinavásárlásról. Magyar Péter nyilvánvalóan nem fog a korrupció tekintetben sem szembemenni a Néppárttal és a mögötte ugyanúgy meghúzódó globalista erőkkel. Természetesen a Tisza Párt EP képviselői az október 9-én von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról való szavazásánál is kiállt az Európai Bizottság elnöke mellett. A Patrióták indítványát Dávid Dóra, Gerzsenyi Gabriella, Lakos Eszter és Kulja András is elutasította, Kollár Kinga, Magyar Péter, Tarr Zoltán pedig nem szavazott, ez utóbbi kettő nem is jelent meg az ülésen (nem az első ilyen alkalomról van szó ugyebár).

A Baloldal által benyújtott indítványt a tiszások - nyilván Magyar és Tarr kivételével - egyöntetűen elutasították, a Fidesz-KDNP képviselői pedig tartózkodtak. A Fidesz és a Tisza politikusainak indítvánnyal szembeni nyílt és burkolt állásfoglalása egy nagyon egyszerű okkal is magyarázható, amely persze talán a legfontosabb közös nevező a két formáció politikájában. A Baloldal indítványa - bár a frakció nyilvánvalóan nemzetellenes és globalista világnézetet képvisel - de ennek ellenére mégis tartalmazta - nyilván elsősorban az öreg kontinensre bevándoroltatott sok milliós arab népesség megszólításának szándékából adódóan - azt a morálisan egyébként feltétlenül támogatandó vádat von der Leyennel szemben, hogy „nem lépett fel Izrael ellen a gázai humanitárius katasztrófa miatt.” És bizony a Fidesznek és a Tiszának sem volt, és nem is lesz egy árva szava sem a zsidó állam palesztinok ellen elkövetett népirtásával szemben. Mert „magasabb” érdekekkel, a hazánkat fojtogató cionista gyarmatosító törekvésekkel szembeni szervilizmusuk ezt nem teszi lehetővé. Mert ők ezeknek a szándékoknak – miként Orbán Viktor Netánjáhú budapesti látogatásakor az izraeli zászló előtt állva pozitívumként kijelentette: 150 izraeli vállalat működik Magyarországon - az elkötelezett szálláscsinálói. A különböző globalista, és azon belül izraeli, illetve nemzetközi zsidó pénzügyi körök nyugalma, hatalmi aspirációi szempontjából is teljesen mindegy, a kettő közül melyik nyeri a jövő évi választásokat.

Október 7-én többek között másik két kérdés is szerepelt az Európai Parlament napirendjén, amely Magyar Péter és a Tisza Párt újabb hiteltelenségéről, magyarellenességéről tesz tanúbizonyságot. Felidézhetjük, hogy a Tisza-vezér a pártja megalakulását követő hónapokban fennhangon hirdette, pártja el akarja törölni a képviselők mentelmi jogát. Aztán mindannyiunk emlékezetébe bevésődhetett még egy tavalyi, budapesti, Duna-parti diszkóban tanúsított minősíthetetlen magatartása, amikor is részegen, fiatal lányok alatt csúszkálva, tizenéves hülyegyerek módjára viselkedett (elnézést kérek az esetleg a cikket olvasó magyar tizenévesektől, természetesen ez a magatartási mód meglátásom szerint az ő korosztályukban is maximum csak elvétve fordul elő), és mindezt tetézte azzal, hogy ellopta, vagy elrabolta (a jogi tényállás megállapítását inkább mondjuk Magyar Péterre mint jogászemberre bíznám) egy őt felvevő férfi mobiltelefonját (akit persze a Fidesz küldött rá, Magyar elmondása szerint) és a Dunába dobta. Mondjuk ez utóbbi a tény, ha esetleg ez igaz is, nem helyezi más megítélés alá az akkor tanúsított cselekedeteit. Szóval az ország vezetésére készülő Tisza-vezérnek az említett mobiltelefon lopásos-rablásos, és egy költségvetési csalással kapcsolatos ügye, valamint Toroczkai László rágalmazással kapcsolatos feljelentése miatt került terítékre a mentelmi joga az Európai Parlamentben, amelyről ő természetesen ígéretével ellentétben nem mondott le, persze az ilyenfajta hazudozásokat már egészen megszokhattuk tőle. Természetesen elvtársai többséget képező szavazatainak köszönhetően nem kellett izgulnia mentelmi joga felfüggesztése miatt.

Történt azonban egy másik, egy ennél sokkal fontosabb történés is aznap, az EP ülésén. A képviselők döntöttek az antifa terrorista, 2023-ban a bűntársaival együtt magyar embereket viperákkal agyba-főbe verő Ilaria Salis mentelmi jogáról is (csak az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy a súlyosan bántalmazottak nem haltak bele sérüléseikbe). A parlament 306-305 arányú szavazatának köszönhetően, mint tudhatjuk, nem adta ki az említett némber mentelmi jogát, így kommunista elvtársaival hazánkban elkövetett gyilkossági kísérletei miatt nem indulhat ellene jogi eljárás. Azt sajnos nem tudhatjuk, a tiszások hogyan szavaztak az ügyben, hiszen - nyilván nem véletlenül - titkosították a szavazást. Sejtéseink persze azért lehetnek. Mindenesetre a párt csupán nevében magyar vezetője szokásához híven ezen az ülésen sem volt jelen, pedig esetleges igen szavazatával döntetlenre lehetett volna hozni a szavazás eredményét. Szóval hathatósan hozzájárult ahhoz, hogy ez a vérgőzös terrorista ne kaphassa meg méltó büntetését, hanem elkövetett bűnei ellenére az EP-ben lébecoljon óriási fizetésekért.

A nemzetközi globalista nagytőke fizetett ügynökei tehát végül is felmentették internacionalista, köztörvényes bűnöző elvtársukat. Magyar Péter és pártja tehát újfent kinyilvánította magáról, hogy ők azon bolsevista terroristák szellemi utódainak a csatlósai, pártfogói, akik a 1940-es évek második felében, az 1950-es 1960-as években magyarok tízezreit gyilkolták és kínozták, például az Andrássy út 60. pincéiben, akik elhatározták, hogy „keresztény koponyákkal fogják kikövezni az utakat”. A Tisza globalista, nemzetellenes pártként így viszonyul tehát a magyar nemzethez, a magyar emberekhez, teljesen hidegen hagyja, ha honfitársaink közül valakit Kárpátalján, a jelenlegi csonka hazánkban, vagy a világ más pontján vernek agyon, vagy kísérelnek meg agyonverni. Nyilvánvalóan a párt vezető politikusai más vonatkozásban sem foglalkoznak egyáltalán a magyar emberek életével, problémáival, hiszen nekik más elköteleződéseik vannak, tervek, feladatok, amelyeket a magyarság ellenében kell végrehajtani.

Létezik viszont hazánkban olyan politikai erő, amely nevén nevezi a bűnözőket, amely az Európai Parlamentben és más fórumokon is felvilágosító munkát végez annak érdekében, hogy minél többen megtudják, ki az az Ilaria Salis. Olyan párt, amely a nemzetközi és hazai politikai-pénzügyi körök ellenében, megalkuvás nélkül képviseli az igazságot, amely hitelesen és hazugságoktól mentesen áll ki a magyar nemzeti érdekek mellett, csonka hazánk határain belül, és azokon túl. Szerintem egyedül ez az erő az, amely rászolgál valamennyi magyar támogatására...

Kölcsényi László

(A szerző olvasónk.)