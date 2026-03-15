Magyarellenes propaganda: Szent István román volt, a magyarok pedig holokausztot követtek el bocskorék ellen

Olvasónk írja:

Stop a magyarellenességre!

A magyarellenesség továbbra is jelen van, és szemmel láthatóan nem kap elegendő figyelmet, nem lépnek fel ellene kellőképpen. Nemcsak Szlovákiában tevékenykednek magyarellenes erők mind a mai napig. Keleti szomszédunkban, Romániában is tombol a jelenség, a románságot sokan propagandaeszközökkel hergelik a magyarság ellen.

Kevesen tudják, de Romániában például teljesen megszokott, hogy a magyarokat gyalázó dokumentumfilmeket, cikkeket, történelemhamisító műsorokat gyártanak. Ennek ékes példája egy bizonyos Daniel Roxin nevezetű román soviniszta, aki rendre tölt fel Facebook- és YouTube-oldalára magyarellenes tartalmakat. 2016-os "Transilvania, istorie furată" , azaz "Erdély, lopott történelem" című dokumentumfilmjét a román televízió is leadta, Magyarországon viszont egyáltalán alig akadt, aki csak beszélt volna róla. Ebben filmben olyan képtelenségeket állítanak, hogy Erdélyben a kezdetektől fogva a románok voltak többségben és a magyarok "népirtást", "etnikai tisztogatást" hajtottak végre a román lakosságon, sőt a román nép ténylegesen "holokausztot" élt át a történelmi Magyarországon (az angol felirat szerint csak kulturális volt ez a holokauszt, de ez sokat nem tompít, ha előtte genocídiumról beszélt az illetékes nagyromán szakértő - a szerk.). Logika ugyan nincs az állításban, hiszen ha így lett volna, a románság eltűnt volna a világháborúra Erdélyből, számuk azonban ezzel szemben épphogy nőtt. Emellett a filmben olyan dolgokat is állítanak, hogy mi magyarok valójában elmagyarosított románok vagyunk, a magyar uralkodók és történelmi személyek közül sokan valójában románok voltak, többek között Szent István királyunk is. A logikát ismét ne keresse senki.

(Abból szempontból nem baj, ha nem terjed a hülyeség, de a fentebbi film nézettsége már aggasztó - a szerk.) A román soviniszták, mint amilyen Daniel Roxin is, folyamatosan hergelik a románságot a magyarság ellen, és nincs senki, aki fellépne, felszólalna és cselekedne az ilyen magyarellenesek ellen. Legújabban egy könyvet népszerűsít, melynek címe "Falșii Unguri - Un popor făcut din pix", vagyis "Az álmagyarok - Egy tollból készült nép". Ezen könyv azt szándékozik bemutatni miszerint a magyarság nem több, mint egy mesterségesen létrehozott nép, melyben szlovákok, románok, szerbek, horvátok, svábok, szászok, romák és más népek egész generációit vonták be a magyarok számának mesterséges növelésére irányuló programba. Felháborító, hogy ilyen jellegű magyarellenes propaganda gyártása az EU-n belül megengedett, ám még felháborítóbb, hogy ezek a megmozdulások egyáltalán nem kapnak figyelmet sem országos, sem nemzetközi szinten.A román soviniszták, mint amilyen Daniel Roxin is, folyamatosan hergelik a románságot a magyarság ellen, és nincs senki, aki fellépne, felszólalna és cselekedne az ilyen magyarellenesek ellen.

Az elmúlt időszakban nagy figyelmet kapott Benes-dekrétumok tökéletesen rámutatnak arra, hogy jelenleg is tombol a magyarellenesség szomszédainkban és a jelenségre sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni. A Mi Hazánk Mozgalomnak célja fellépni a magyarellenesek ellen. Nem fogjuk hagyni, hogy a soviniszták nemzetünk ellen hergeljenek, több mint 1000 éves történelmünket sárba tiporják, nemzeti szimbólumainkat, zászlainkat gyalázzák, határontúli honfitársainkat elnyomják és kirekesszék!