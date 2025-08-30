Jó és szép :: 2025. augusztus 30. 19:40 ::

A 2. bécsi döntés a nemzeti összetartozás igazi nemzeti ünnepe: 85 éve szereztük vissza Észak-Erdélyt és Székelyföldet

Emlékezzünk rá büszkén és a jövőbe vetett reménnyel, hogy ma volt 85 éve, hogy a 1940. augusztus 30-án - német és olasz döntőbíráskodás eredményeként - a második bécsi egyezményt aláírták, amely alapján az első világháborúban vétlen, de mégis egy terrordiktátummal halálra ítélt Magyar Királyság megcsonkított testéhez visszatérhetett a Partium és Erdély északi része, illetve a Székelyföld - olvasható dr. Gaudi-Nagy Tamás oldalán.

Hajtsunk fejet eleink (országvezetők: gróf Teleki Pál és kormánya, vitéz nagybányai Horthy Miklós és minden, ebben a történelmi műveletben részt vett magyar) magyar haza iránti elszántsága és hűsége előtt 85 évvel a harmadik revíziós eredmény után ! Az ő hősiességük és áldozatuk, minden szabadságharcunk hőseiével egy tőről fakad.

A 2. bécsi döntés napja, augusztus 30-a igazi ünnep, az egész nemzet ünnepe, a valódi összetartozás ünnepe. Ideje, hogy ezt törvénybe is iktassuk végre.

A trianoni diktátum harmadik (Dél-Felvidék 1938, Kárpátalja 1939) önrendelkezési jogi és nemzetközi jogi szempontból is messzemenően indokolt revíziója folytán 43 104 km² elcsatolt területet juttatott vissza hazánknak, 2 millió 394 ezer fős lakossággal, akik közül közel 1,5 millió fő (53,6%) volt magyar és 46,4% más nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra magyar lett többek között Nagyvárad, Nagykároly, Szatmárnémeti, Nagyszalonta, Máramarossziget, Zilah, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely városa.

A második bécsi döntésről és bevonulás legszebb pillanatait (többek között a kormányzó emlékezetes kolozsvári beszédét) bemutató filmhíradós összeállítás: