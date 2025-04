Programajánló :: 2025. április 4. 10:00 ::

Élmény és küzdelem - Vármegyés Ifjúsági Tábor

Kalandokkal és kihívásokkal teli programokkal jelentkezik az idei Vármegyés Ifjúsági Tábor Gödöllőn 2025. augusztus 10-17. között. Mozgalmunk arra törekszik, hogy az unalmas, átlagos nyári programokkal szemben alternatívát kínáljon a harcos mentalitású fiataloknak. Ebben a táborban lehetőség nyílik a résztvevők számára, hogy kipróbálják fizikai és szellemi képességeiket, és közben egyedi, megismételhetetlen élményekben legyen részük, írják a szervezők, alább a folytatás.

Testi rátermettség

Egy hét kevés arra, hogy feketeöves harcművész vagy halálos mesterlövész váljon valakiből, azonban ebben a táborban nem is ez a cél. Úgy állítottuk össze a programokat, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek mindabba, amit egy harcosnak tudni érdemes. Tapasztalt harcművészektől tanulhatják meg az önvédelem alapjait, belekóstolhatnak a modern harcászatba, részesei lehetnek egy utcai harc szimulációnak, illetve sok egyéb megmérettetésben lehet részük.

Mindezek a feladatok nem csupán a fizikai erőnlétet fejlesztik, hanem a kitartást, a csapatszellemet és a problémamegoldó képességet is. Kemény munkával és folyamatos küzdelemmel a fiatalok megtanulják, hogy a határok kitágítása nemcsak a testet, hanem a mentális erőt is próbára teszi.

Szellemi kihívások: a tudatosság és felelősségvállalás erősítése

A tábor nemcsak a fizikai felkészültséget helyezi előtérbe, hanem fontos szerepet kapnak a szellemi kihívások is. A fiatalok szembesülnek olyan világnézeti és létszemléleti kérdésekkel, amelyek nemcsak a hazájuk történelmi és kulturális örökségét érintik, hanem segítenek megérteni a tettekért való felelősségvállalás fontosságát is. Mozgalmunk táborában az ifjak vitákon és előadásokon keresztül mélyítik el tudásukat és fejlesztik kritikai gondolkodásukat. E kihívások célja, hogy a fiatalok ne csak fizikai értelemben legyenek erősek, hanem mentálisan is felkészüljenek a világ és a létezés alapvető kérdéseire.

Egy elfeledett érték: a bajtársiasság

A tábor egyik legfontosabb eleme a közösségépítés, a közös kihívások és feladatok összekovácsolják a társaságot, megtapasztalják az összetartozás erejét és barátságokat kötnek, amelyek a tábor után is megmaradnak. A csapatmunka fontosságát is átélhetik, a csapatok közti versengés és együttműködés segíti a fiatalokat abban, hogy megtanulják a közös célokért való küzdelem fontosságát.

Itt harcosok születnek

A Vármegyés Ifjúsági Tábor tehát egy olyan hely, ahol a fiatalok nemcsak szórakoznak, hanem mind fizikai, mind szellemi értelemben fejlődnek. Aki jelentkezik, annak a hozzáállását, gondolkodásmódját, életfelfogását is garantáltan átalakítják az itt átélt élmények. A megszerzett tapasztalatok és tudás segítenek abban, hogy a résztvevők erős, felelősségteljes és tudatos fiatalokká váljanak, akik képesek kiállni saját elveikért és értékeikért.

Ez a tábor tehát nemcsak egy nyári program, hanem egy lehetőség a fejlődésre, önmaguk megismerésére és arra, hogy a fiatalok igazi harcosokká váljanak – erősebbek, tudatosabbak és felkészültebbek legyenek a modern világ sötét befolyásai ellen vívott harcban.

A tábor 2025. augusztus 10-17. között kerül megrendezésre Gödöllőn, a pontos cím a jelentkezést követően kerül megosztásra. A részvételi díj 53 000 forint, ami tartalmazza a napi három étkezést.