Új trófeával kecsegtet az idei Selmeci Őrjárat Emlék- és Teljesítménytúra

A Hadak Útja túrasorozat szervezői minden évben valami újdonsággal lepik meg a túráik résztvevőit, éppen ezért nincs két egyforma év a túrasorozat életében. Egy új táv, új útvonal vagy egy új trófea új lendületet adhat, hogy ismét nekivágjunk a már jól ismert túráknak. Ebből a folyamatos megújulásból a Selmeci Őrjárat Emlék- és Teljesítménytúra sem marad ki, írják a szervezők, alább a folytatás.

A 2025-ös év több újdonságot is hozott a Hadak Útja túrasorozat résztvevőinek. A két évtizedes múltra visszatekintő Szent Korona Emléktúra idén először indított teljesítménytúra távot, ami az extrém esőzéseknek köszönhetően egy emberpróbáló kihívássá vált. A 100 Katona Emlék- és Teljesítménytúra elsőízben jutalmazta fém kitűzőkkel a leghosszabb távot teljesítőket. A megszokott kitűzők helyett a fémöntvények méltó emléket állítanak nemcsak a hősi halált halt honvédeknek, de a túra izzasztó kilométereinek is. Ezt a csapásirányt követve a Selmeci Őrjárat Emlék- és Teljesítménytúra 27 km-es távját teljesítők is egy időtálló kitűzővel gazdagodnak az idei évben. A bronzszínű öntvényt egy erdészcsillag díszíti, ami azokra az erdészhallgatókra emlékeztet minket, akik Selmecbányán, majd később a nyugat-magyarországi felkelés során védték fegyverrel a hazát.

A Selmeci Őrjárat Emlék- és Teljesítménytúra a selmeci diákság hősiessége és a két hősi halált halt hallgató emlékének őrzése mellett célul tűzte ki, hogy a túra során minél többet megmutasson a Magyar Királyság eme kincsesládájából. A „kincsesláda“ kifejezés nem csak az egykori arany- és ezüstbányászat miatt indokolt, de a természeti, kulturális és ipartörténeti emlékek sokasága miatt is. Mindkét táv útvonala úgy lett megtervezve, hogy a lehető legtöbbet mutassa meg a változatos környék kincseiből. Az erdei ösvények olyan bányászati emlékek mellett vezetnek minket, amik a kor mérnöki zsenialitásának hírmondói. Kötőanyag nélkül, faragott kőből kirakott bányászati műtárgyak bukkannak elő a moha és az avar alól, több évszázad elmúltával is szinte tökéletes állapotban. A túra útvonala gyöngyként fűzi fel a környék bányatavait, amik létesítésükkor a világ (!) legnagyobb vízgazdálkodási rendszerének részét képezték, ma pedig az UNESCO világörökség listáján szerepelnek. A természeti környezet megannyi arcát ismerhetik meg a túrán résztvevők, hiszen a hűs bükkösök, a tikkasztó kaszálók és a súgó fenyvesek folyamatosan váltják egymást. A teljesítménytúra résztvevői Selmecbánya lélegzetelállító látképében is gyönyörködhetnek, ami Csontváry Kosztka Tivadart is megihlette.

Mindkét táv utolsó próbatétele a Szitnya meredek oldalának megmászása, aminek jutalma a toronyként magasodó sziklabércekről nyíló kilátás. A Szitnya csúcsán található kilátó fontos zarándokhely a magyar túrázók számára, hiszen Téry Ödönhöz, a magyar túramozgalom úttörőjéhez kötődik. A túra utolsó látnivalója a szitnyai várrom, amely máig több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad keletkezésével kapcsolatban. A túra teljesítői a rajthoz visszatérve vehetik át kiérdemelt okleveleiket és kitűzőiket, hogy aztán a Bacsófalvi-tó kristálytiszta vizében hűthessék le magukat.

A 27 km-es teljesítménytúra augusztus 2-án 8:00 és 8:30 között rajtol a Bacsófalvi-tó melletti parkolóból. A 21 km-es vezetett emléktúra ezután indul el.

A túra a Hadak Útja túrasorozat és a Hazajáró Kupa része.