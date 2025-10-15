Programajánló :: 2025. október 15. 20:32 ::

Október 23-án a Corvin közben felsorakozik a Mi Hazánk 106 képviselőjelöltje is

A legismertebb még élő '56-os hős, a Sztálin-szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő Pongrátz András a Corvin közbe hív megemlékezni.

A kilenc Pongrátz-gyermek közül hat fiútestvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen a szabadságért a budapesti Corvin közben, de közülük már csak András él. A Corvin mozi tetején lévő óriás kivetítőn október 23-án nem filmajánlók, hanem méltó megemlékezés lesz látható:

A Pongrátz Gergely által alapított és vezetett, majd Wittner Mária által elnökölt 1956-os Magyarok Világszövetségének állami támogatását a korábbiak töredékére, évi 1,5 millió forintra csökkentették, egyúttal közölték a patinás szervezettel: ezt is elveszik, ha nem szüntetik meg a Mi Hazánk Mozgalommal való közös megemlékezéseket. A fideszes bosszú miatt Novák Előd kérte számon a kormányt:

Az 1956-os Magyarok Világszövetsége a kormányzati fenyegetés ellenére idén is részt a Corvin közi eseményen 15 órától, egyik képviselőjük adja le a hagyományőrző ágyú első díszlövését.