Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2025. április 4. 11:18 ::

Hát persze hogy megúszták: elévülés miatt szüntették meg az úzvölgyi temetőfoglalók ellen indított utolsó büntetőpert

Elévülés miatt megszüntette a Bákói Táblabíróság az úzvölgyi temetőben verekedők és rongálók ellen indított utolsó büntetőpert, mely még a bírók asztalán volt, így a két vádlott megúszta büntetés nélkül - írta pénteken a Krónika erdélyi közéleti portál.

A cikk szerint a csütörtökön kimondott ítélet ugyanakkor helyben hagyta, hogy a Marius-Constantin Siderof és Valentin Diaconu vádlottaknak kártérítést kell fizetniük a közéletben Pityókaként ismert Kovács Csaba csíkszeredai informatikusnak az úzvölgyi katonai temetőben elszenvedett ütlegelésekért.

A portál cikkében emlékeztet: a táblabíróság azt követően állapította meg az úzvölgyi bántalmazási ügy elévülését, hogy az első fokon eljáró moinesti-i bíróság tavaly október 17-én elítélte a két elkövetőt. Marius-Constantin Siderofra ütlegelésért és más erőszakos cselekményekért 2000 lej (162 ezer forint) bírságot, Valentin Diaconura ütlegelésért és rongálásért egy év két hónap börtönbüntetést rótt ki, amelyet két évre felfüggesztett. Diaconunak 60 nap közmunkát is kellett volna végeznie.

Emellett a vádlottaknak fejenként 1500 euró fájdalomdíjat és 2250 lej (182 ezer forint) ügyvédi díjat kell kifizetniük a büntetőperhez polgári peres félként csatlakozó Kovács Csaba számára. A bíróság a perköltségek kifizetését is az elítéltekre rótta.

Az alapfokú ítélet ellen az ügyészség súlyosbításért, Siderof enyhítésért fellebbezett, míg Diaconu elfogadta a bírói döntést. A másodfokon eljáró Bákói Táblabíróság elévülésre hivatkozva törölte a per büntetőjogi részét, és érvényben hagyta a fájdalomdíjra, ügyvédi költségekre és perköltségekre vonatkozó részt.

Kovács Csaba a Krónikának nyilatkozva felidézte: 2019. június 6-án, az úzvölgyi katonai temető erőszakos elfoglalásakor része volt annak az élő láncnak, amelyet a székelyföldiek vontak a sírkert elé, de, készülve a nehéz helyzetre mindvégig bukósisakot viselt. A székelyföldiek megpróbálták megakadályozni, hogy a Bákó megyei Dormánfalva polgármestere egyházi szertartással felszentelje a sírkertben kialakított román parcellát.

A több száz csendőr és rendőr nem tudta távol tartani egymástól a békésen tüntető székelyeket és a több ezer fős román tömeget: futballhuligánok egy csoportja behatolt a temetőbe, belülről kitépték a temetőkaput, és utat nyitottak a tömegnek.

Kovács Csaba elmondta: az erőszakos események kezdetekor éppen a kapu előtt állt, Diaconu a kapu lécei között kinyúlva ütötte arcon, Siderof a temetőből rohant ki, és ütötte meg.

Az áldozat Csíkszeredába visszatérve orvoshoz ment, törvényszéki orvosi látleletet vetetett a könnyebb sérüléseiről. A Hargita Megyei Törvényszéki Ügyészséghez benyújtott feljelentéséhez cáfolhatatlan képi bizonyítékot csatolt, és az elkövetők kilétét is kinyomozta, beleírta a feljelentésébe. Megjegyezte: azért is évülhetett el az ügy a jogerős ítélet kimondása előtt, mert mintegy három évbe telt annak a tisztázása, hogy Hargita vagy Bákó megye igazságszolgáltatási szervei hivatottak tárgyalni: akkor Úzvölgye közigazgatási hovatartozása is vita tárgya volt.

A Hargita és Bákó megye határán fekvő, mára elnéptelenedett Úzvölgye településen az első világháborúban ott elesett magyar katonák számára alakítottak ki temetőt, amelybe a háború után a román hadisírgondozó hatóságok más nemzetiségű katonák maradványait is eltemették. A Csíkszentmárton önkormányzata által felújított és gondozott sírkertet a Bákó megyei Dormánfalva polgármesteri hivatala 2018-ban saját közvagyonaként telekkönyveztette, 2019 áprilisában Csíkszentmárton értesítése nélkül román parcellát hozott létre, és emlékművet állított. A temető kapcsán 2019-ben számtalan per indult, és ezek mindegyikét a székelyföldi fél nyerte meg.

(MTI)