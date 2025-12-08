Elcsatolt részek, Háború :: 2025. december 8. 17:45 ::

Nyílt levéllel fordultak Trumphoz Toroczkaiék, hogy a béketárgyalásokon vegyék figyelembe a magyarok jogait is

Donald Trump amerikai elnökhöz fordult a Mi Hazánk Mozgalom és egy bolgár parlamenti párt, az Újjászületés elnöke, valamint európai parlamenti képviselői, közöttük a Szuverén Nemzetek Európája elnöke, annak érdekében, hogy a béketárgyalásokon az Ukrajnában élő európai kisebbségek jogait is vegyék figyelembe.

Arra kérjük, hogy a béketárgyalások során vegyék figyelembe az Ukrajnában élő európai kisebbségek, így a magyarok, bolgárok és más nemzetiségek jogait - áll a levélben: