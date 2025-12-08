Donald Trump amerikai elnökhöz fordult a Mi Hazánk Mozgalom és egy bolgár parlamenti párt, az Újjászületés elnöke, valamint európai parlamenti képviselői, közöttük a Szuverén Nemzetek Európája elnöke, annak érdekében, hogy a béketárgyalásokon az Ukrajnában élő európai kisebbségek jogait is vegyék figyelembe.
Arra kérjük, hogy a béketárgyalások során vegyék figyelembe az Ukrajnában élő európai kisebbségek, így a magyarok, bolgárok és más nemzetiségek jogait - áll a levélben:
We, the leaders of the two parties of the Hungarian and Bulgarian parliaments, as well as members of the European Parliament, including the chairman of the Europe of Sovereign Nations party, are writing an open letter to US President Donald Trump.
