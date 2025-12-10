Elcsatolt részek :: 2025. december 10. 21:14 ::

Ötszáznál több munkahelyet szüntet meg Temesváron a Bosch

Ötszáznál több munkahelyet szüntet meg Romániában a Bosch – írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.

Az elbocsátásokat a Bosch Global Business Services fogja végrehajtani. A leépítés a cég temesvári alkalmazottait érinti.

"A jelenlegi helyzetben a romániai Bosch Global Business Services 2030 végéig mintegy 510 állást érintő kiigazítást tervez. Erre a változásra fokozatosan kerül sor, hogy lehetővé tegye a legjobb intézkedéseket az alkalmazottaink érdekében" – idézi az economedia.ro a közleményt.

A "romániai" elbocsátások a német autóipari vállalat globális stratégiájába illeszkednek, amelynek részeként mintegy 13 ezer munkahely megszüntetését tervezik, hogy ezáltal 2,5 milliárd euró (959,65 milliárd forint) megtakarítást érjenek el. A Bosch az idén korábban már bejelentett egy kollektív elbocsátást Erdélyben, aminek értelmében december végéig a Kolozs megyei Nemeszsukban működő üzem 170 dolgozójának mondanak fel.

A Bosch Global Business Services szolgáltatásokat nyúlt a Bosch csoport cégeinek a könyvelés, a beszerzések és a humán erőforrások területén. Világszinten a Bosch Global Business Services hozzávetőleg 3400 dolgozójától fog megválni az évtized végéig.

A közel 1800 alkalmazottat foglalkoztató temesvári székhelyű leányvállalat 2024-ben 362,923 millió lej (mintegy 27,3 milliárd forint) árbevétel mellett 16,727 millió lej (mintegy 1,26 milliárd forint) adózott eredményt ért el.

A német anyacég másik erdélyi leányvállalata a Robert Bosch SRL, amelynek a nemeszsuki mellett Balázsfalván is van egy üzeme.

(MTI korrigálva)