Eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát

A héten eltemették immár az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak a fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton.

"Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már négy éve zajlik, és az égegyadta világon semmi értelme nincsen" - fogalmazott.

"Az is sajnos elég beszédes és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem négy éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Két újabb magyar áldozat temetésére került sor tehát ezen a héten" - tette hozzá.

(MTI nyomán)