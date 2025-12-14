Videók, Anyaország :: 2025. december 14. 11:18 ::

Rendteremtés Pilisen: vége van a megfélemlítések korszakának

Pilisen vége van a megfélemlítések korszakának – visszakerül az, ami visszajár! A pilisi városőrség közreműködésével, és a személyes jelenlétem mellett, átkerült jogos tulajdonosához, a pilisi roma nemzetiségi elnök által, 20 éve fenyegetéssel elbitorolt, majd jogcím nélkül "illegális szemétlerakatnak" használt ingatlan – tájékoztatott László Attila polgármester a Hazai Rend oldalon.

A földterület pontos kimérése a tulajdonos megbízásából tegnap megtörtént, s januárban egy kerítés kerül megépítésre. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Pilisen vége van a megfélemlítések időszakának – jelentette ki.

László Attila közölte, hogy aki együttműködik velük a rend érdekében, az mellett ők is ott állnak majd teljes vállszélességgel.

Videó az esetről: