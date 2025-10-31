Cigánybűnözés, Anyaország :: 2025. október 31. 17:06 ::

Eltérő kultúra Romániában is: eladták néhány hetes gyermeküket, és autót vásároltak az árából

Eladta háromhetes gyermekét, és az így szerzett pénzből autót vásárolt Romániában egy 21 éves férfi és 18 éves élettársa - közölte pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).



A kép valószínűleg illusztráció

A Gorj megyei rendőrség egyelőre csak egy 47 éves férfit vett őrizetbe, akinél a házkutatás során megtalálták a csecsemőt. A biológiai szülők szökésben vannak.

A vádhatóság közleménye szerint a 21 éves gyanúsított 2024-ben különböző helyszíneken prostitúcióra kényszerítette a vele már három éve együtt élő, akkor 17 éves lányt. Idén augusztusban a férfi rávette bűntársát, hogy háromhetes gyermeküket adják el 7000 euróért a 47 éves gyanúsítottnak.

Az anya azt hazudta az anyakönyvi hivatalban, hogy a 47 éves férfi a gyermeke apja, és így elérték, hogy az újszülött anyakönyvezése során az idősebb gyanúsított adatait vezesse be apaként. A tettestársak előzetes megállapodásának értelmében az anya közjegyzői meghatalmazást is adott a 47 éves férfinek, hogy "közös gyermekük" számára útlevelet kérjen, és kivigye a csecsemőt az országból, ennek alapján a Gorj megyei hatóságok sürgősségi eljárással ki is állították az úti okmányt a kiskorú számára - olvasható a DIICOT közleményében.

A vádhatóság nem részletezte, hogyan derült fény a bűncselekményre, de azt hozzátették, hogy a biológiai szülők gépkocsit vásároltak a gyermekükért kifizetett pénzből.

Az ügy szereplői ellen gyermekkereskedelem, hamis tanúzás és csalás gyanújával indult bűnvádi eljárás.

Egy pécsi erőforrás eladás helyett "kinyírta" gyermekét

Tizennégy év fegyházra ítélt a Pécsi Törvényszék pénteken egy nőt, aki két évvel ezelőtt Pécsen megverte és a földhöz vágta hároméves fiát, ezzel halálos sérüléseket okozva neki; az apára 10 év fegyházbüntetést szabtak ki a nem jogerős határozatban - tájékoztatta a bíróság sajtócsoportja az MTI-t.

A pár 2019-től élt együtt, és nevelte a nő korábbi kapcsolataiból született három gyerekét, valamint közös, ám két és fél éves koráig gyermekotthonban lakó kisfiát. A nő gyakran megharagudott a fiúra, mert lassan fejlődött, többször bántalmazta őt, és erről az apa is tudott.

A nő 2023. október 18-án meglátogatta az apját a kórházban, közben nagyobb gyermekétől üzenetet kapott, hogy a kicsi nagyon sír, rázza a kiságyat. A nő válaszüzenetében jelezte, ezért ököllel fogja ütni a kisfiút, "kinyírja", ha hazaér.

Az anya hazaérkezve a gyermeket a mellkasánál, a nyakánál megragadta, többször megütötte, leszorította, majd az ágyból kiemelve úgy vágta földhöz, hogy a kisfiú a fejét a padlóba verte. Bár a többi gyermeken kívül az apa is otthon volt, semmit sem tett, hogy megfékezze élettársát, közömbös volt a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermeke iránt, semmilyen módon nem segítette őt.

A nő a bántalmazás után megpróbálta a gyermeket egy asztmainhalátorral lélegeztetni, de nem járt sikerrel, és lefektette az egyik szobában.

A kisfiú állapota aggasztó volt, de sem az anyja, sem az apja nem hívott orvost; a mentőket másnap a családdal a lakásban élő és éppen hazatérő egyik férfi értesítette, de a gyermek életét már nem lehetett megmenteni.

A bíróság az anyát és az apát egyaránt 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek, és rendelkezett arról, hogy fegyházbüntetésükből nem bocsáthatók feltételes szabadságra.

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, a vádlottak és védőik felmentésért, valamint enyhítésért fellebbeztek, így az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.