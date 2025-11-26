Cigánybűnözés :: 2025. november 26. 13:46 ::

Késsel rabolt ki egy 82 éves asszonyt egy kétszersült "fiatal" Hajdúböszörményben

November 24-én hajnalban érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy kiraboltak egy 82 éves nőt Hajdúböszörményben. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, és adatot gyűjtöttek.

Mint kiderült, egy cigány (a rendőrség szerint "fiatalember") az éj leple alatt berúgta a bejárati ajtót, bement a házba, és egy késsel pénzt követelt a nyugdíjastól. A sértett a fenyegetés hatására átadott 35 ezer forintot, a támadó pedig távozott.

A rendőrök azonnal hajtóvadászatot indítottak, és még aznap reggel elfogták a belvárosban a 18 éves helyi "fiatalt". Előkerült ruhájából a pénz jelentős része, és később a kést is megtalálták az egyenruhások.

Ezt követően előállították a "fiatalembert" a rendőrkapitányságra, rablás és magánlaksértés miatt hallgatták ki, beismerő vallomást tett. A nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölték a Police.hu-n.