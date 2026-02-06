Cigánybűnözés, Videók :: 2026. február 6. 21:06 ::

Miközben a fél ország a "szegény megalázott" cigányokat védi, a háttérben folytatódik a mindennapi magyarellenes terror

Bevett tévhit Magyarországon, hogy vannak bizonyos antiszociális bűnözői csoportok, melyek az ország keleti részén élő lakosságot terrorizálják. Ez, ha valaha igaz is volt, az etnikai arányok eltolódásának köszönhetően már rég nem regionális probléma, hanem országos jelenség, ennek ékes bizonyítéka a dunántúli Pápa városa.

Most ismételten eme városban bántalmaztak egy fiatal magyar lányt, aki nem védekezett, nem kötözködött, egyszerűen csak szeretett volna túlleni a bántalmazáson. Amit természetesen ezúttal is túlerőben követtek el a „szokásos gyanúsítottak”. A felvételek egy nyilvános pápai Facebook-csoportban terjednek, onnan küldte egy olvasónk - írja a Magyar Jelen.

(Ha törölné a Facebook, itt is elérhető.)

