Nemcsak "tetőfedéssel", de szexuális erőszakkal is szívesen foglalkoznak Lázárék aranytartalékosai

A bádogos és tetőfedő maffia áldozatává vált a Miskolchoz közeli Parasznyán élő Nagy Mónika, akit Romániából (ami ez esetben lehet, hogy erdélyi vagy partiumi településeket takar - a szerk.) érkezett gábor cigány bűnözők nemcsak hogy több százezer forinttal lehúztak (miközben minősíthetetlen „munkát” végeztek a házánál), de meg is akarták erőszakolni.



Ez az aranytartalékos is komoly vállalkozó lehet, és talán vécékefét se fogott még (illusztráció)

A brigád vezetője a Pest vármegyei Pilisen él, ezért az áldozat értesítette László Attilát, a város mi hazánkos polgármesterét, aki évek óta ádáz harcot vív a bádogos és tetőfedő maffia ellen.

László Attila a Magyar Jelen riportjában elmondta, mindent megtesz azért, hogy a gábor cigány bűnözőket felelősségre vonják, de a legjobb szerinte az lenne, ha elhagynák Magyarországot, és visszamennének Romániába - írják a videót felvezető összefoglalóban.