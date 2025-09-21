Zsidóbűnözés, Háború :: 2025. szeptember 21. 21:39 ::

Segélyosztó szervezetet biztosító fegyveresek gyilkolják a palesztinokat a Gázai övezetben

Donald Trump amerikai elnök és Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök kezdeményezésére és támogatásával 2025 februárjában létrehozták a Gázai Humanitárius Alapot (angol rövidítése: GHF) azzal a kinyilatkoztatott céllal, hogy humanitárius segélyt, elsősorban élelmiszert osszon „rendezett körülmények között” a Gázai övezet több mint kétmilliós palesztin lakossága számára. Csakhogy már az első napokban kiderült az elsődleges, a be nem vallott szándék: a humanitárius segélyosztás valójában halálos csapda, miután a GHF tevékenységét biztosító fegyveresek a népirtó izraeli hadsereggel és a zsidó állam által felfegyverzett palesztin rablóbandák egymással karöltve lövik agyon, sebesítik meg a kiéheztetett, élelmiszersegélyre várakozó Gázai övezetbeli civileket. Prof. Liát Kozma és Lee Mordechai, a Jeruzsálemi Héber Egyetem Iszlám és Közel-keleti Tanulmányok Tanszékének két előadója, kutatója a middleeasteye.net hírportálon bemutatja a GHF valódi arcát és terrorista tevékenységét.

Mielőtt azonban közölnénk a Jeruzsálemi Héber Egyetem két előadója és kutatójának a middleeasteye.net oldalán, szeptember 17-én megjelentett írását, röviden bemutatjuk magát a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) nevű szervezetet.

A GHF nonprofit szervezetet 2025 februárjában hivatalos megindokolás szerint azzal a céllal hozták létre Amerikában, hogy humanitárius segélyt osszon, úgymond „rendezett körülmények között” az akkorra már egyre súlyosbodó, nemzetközi felháborodást kiváltó Gázai övezetbeli humanitárius válság enyhítésére. A GHF létrehozásával a Trump-kormány és Binjámin Netanjáhu izraeli kormányfő célja valójában az volt, hogy ne az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) szociális munkásai osszák a segélyt a több mint kétmillió palesztinnak a Gázai övezetben. A valódi cél az volt, hogy Izrael a Gázai övezet területére az általa beengedett segélyszállítmányok elosztása fölött is ellenőrzést gyakorolhasson. Izrael további, s időközben a terepen meg is valósított céljairól olvashatunk a két izraeli kutató alább közölt írásából.



Palesztinok a segélyosztásnál meglőtt embereket szállítanak szamárkordén kórházba Rafah városban (fotó: AFP)

Izrael ugyanis minden fórumon azt a hazugságot terjesztette – amelyet a „magyar” sajtó is készségesen átvett –, hogy az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) az ENSZ UNRWA nevű humanitárius szervezetének közreműködésével rendszeresen ráteszi kezét a polgári lakosságnak szánt segélyekre. Az UNRWA dolgozói persze cáfolták a zsidók állítását, s egyben rámutattak arra, hogy a Gázai övezet területére nagy nehezen beengedett humanitárius segély tekintélyes részét az Izrael által felfegyverzett palesztin rablóbandák szerzik meg, s ők azok, akik rendszeresen lövöldöznek az élelmiszersegélyre várakozó, kiéheztetett palesztinokra.

A GHF 2025. május 26-án kezdte meg a segélyosztást a Gázai övezetben. Azt hogy pontosan kik a segélyosztók, kik létesítették az alapot, és kik is a tevékenységüket „biztosító” fegyveresek, illetve eddig milyen „eredménnyel” járt a humanitárius tevékenység, azt jobban megérthetjük az izraeli Prof. Liát Kozma és Lee Mordekhai alábbi tanulmányából.

Hogyan változtatta a GHF a gázai segélyek elosztását profitorientált halálos csapdává?

A Gázai övezetben több mint három hónapja tevékenykedik az Izrael és az Egyesült Államok által támogatott, létrehozott Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF).

utóbbiak a GHF segélyosztóit „biztosító” fegyveres pribékek – H. J.) lőnek az emberekre. A Gázai övezetbeli kórházak a videófelvétel készítéséig (2025. július 14. – H. J.) a Gázai övezet területén legalább 805 halottról, 5 252 sebesültről és 42 eltűntről számoltak be ezeken az úgynevezett „segélyosztó helyeken” történt lövöldözés következtében. Ezen kívül több mint 200-an haltak meg, miközben igyekeztek megközelíteni az elakadt segélyszállító teherautókat. Az izraeli katonák ugyanis akadályozzák a szervezett csoportokat az élelmiszerosztásban. Több mint 1000 éhező civilt végeztek ki hidegvérrel. (A genfi székhelyű ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala – OHCHR- által 2025. augusztus 15-én kiadott sajtóközlemény szerint 2025. május 27. óta 1760 élelmiszersegélyre várakozó palesztint öltek meg, közülük 994 palesztint a Gázai Humanitárius Alapítvány – GHF- telephelyeinek közelében – H. J.) A 2025. július 14-én készült sokkoló videófelvétel a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) halálcsapdáját dokumentálja: éhező civilek fekszenek a földön, igyekeznek valamilyen fedezékbe húzódni, miközben az izraeli katonák és az amerikai zsoldosok () lőnek az emberekre. A Gázai övezetbeli kórházak a videófelvétel készítéséig () a Gázai övezet területén legalább 805 halottról, 5 252 sebesültről és 42 eltűntről számoltak be ezeken az úgynevezett „segélyosztó helyeken” történt lövöldözés következtében. Ezen kívül több mint 200-an haltak meg, miközben igyekeztek megközelíteni az elakadt segélyszállító teherautókat. Az izraeli katonák ugyanis akadályozzák a szervezett csoportokat az élelmiszerosztásban. Több mint 1000 éhező civilt végeztek ki hidegvérrel. (

A X-re kitett videó alá ezt a szöveget írták:A X-re kitett videó alá ezt a szöveget írták:

Ez a tevékenység dokumentált terrorizmus, és a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) pedig a földkerekség egyik legveszélyesebb terrorszervezete. A Gázai övezet ellen 2023. október 7-én indított háború kezdete óta Izrael nyomásgyakorlásképpen korlátozza a térségbe bejuttatható humanitárius segély mennyiségét. Izrael kinyilatkoztatott célja a katonai győzelem. A ki nem mondott célja pedig az etnikai tisztogatás.

A nemzetközi reakcióktól tartva Izrael két éven át próbálta megakadályozni az éhező gyermekekről készült borzalmas képek közzétételét a világban. Az elmúlt hónapokban azonban az éhínségről készült képeket pusztán PR-problémaként kezelte, amelyet úgy kell megoldani, hogy tagadják a hitelességüket, vagy kétségbe vonják az éhezők kórtörténetét, mintha jogos eljárás lenne halálra éheztetni a gyermekeket, ha már meglévő egészségügyi problémáik vannak.

Az Izrael által foganatosított élelmiszer-korlátozás négy szinten működik. Először is, Izrael drasztikusan csökkenti a Gázai övezetbe érkező humanitárius segélyeket. Másodszor, Izrael támogatja azokat a fegyveres milíciákat, amelyek a segélyek egy részét elrabolják, és magas áron értékesítik.



Palesztinok küzdenek az élelmiszersegélyért az En-Nuszejrát menekülttáborban felállított segélyosztó helyen 2025. június 11-én (fotó: AFP)

A milíciák ezzel a tevékenységgel valóban szembeszállnak a Hamásszal, miután igyekeznek aláásni a demokratikusan megválasztott kormány tekintélyét a Gázai övezetben. Harmadszor, Izrael belülről próbálja meg szétszakítani a Gázai övezet társadalmát, ennek érdekében nemcsak a rendőröket és az önkormányzati dolgozókat veszi célkeresztbe, hanem az önkénteseket, orvosokat és az újságírókat is. Negyedszer, ezt a félrevezető nevű Gázai Humanitárius Alapítványt (GHF) Izrael fügefalevélként használja, mert annak működtetésével azt állíthatja, hogy a segély bejuthat a Gázai övezetbe.

A gyakorlatban a GHF lehetővé teszi Izrael számára azt is, hogy a segélyek elosztásával egyre inkább a Gázai övezet déli része felé terelje a lakosságot. Az elmúlt hónapokban azonban ezek a déli területeken koncentrálódó segélyosztó helyek halálos csapdákká váltak. Eddig több mint 2000 ember halt meg az elosztó központokba vezető úton vagy azok közelében, és további ezrek pedig megsebesültek.

Lényeg a káoszteremtés

A GHF humanitárius segélyosztása idején vissza-visszatérő motívum a káosz. Az USA által támogatott szervezet összesen négy elosztóhelyet üzemeltet – egyet a Gázai övezet középső részén, míg hármat délen. Ezek a lakott központoktól távol, izraeli katonai ellenőrzés alatt álló területeken találhatók, s amelyeket amerikai magáncégek biztonsági emberei őriznek. A kijelölt elosztóhelyek nem mindennap vannak nyitva, és ha mégis, néha csak 20 percig vagy annál is kevesebb ideig.



Lövik a GHF segélyosztó helyén egybegyűlt embereket Rafah városban, 2025. május 27-én (fotó: Al-Quds Libération)

A nyitvatartási időről szóló bejelentések csak a GHF Facebook-oldalán jelennek meg néha órákkal korábban, néha percekkel korábban, vagy akár a zárás után is. Így a segélyelosztó helytől 8-12 km-re élők képtelenek időben odaérni. Áram- és internet-szolgáltatás hiányában sok lakos egyáltalán nem szerez tudomást ezekről a közlésekről. A GHF állítólag biztonságos megközelítési útvonalakat tesz közzé, de a valóságban a palesztinoknak az izraeli hadsereg ellenőrizte övezeteken és lerombolt városi területeken áthaladva kell elérni a segélyosztó helyeket. Ennek eredményeként tízezrek gyűlnek össze előre a kijelölt helyszínek környékén, várva a nyitást és remélve a legjobbakat. Maga az elosztás ingyenes: a segélyelosztó helyeken segélyládákat helyeznek el, és a palesztinoknak futniuk kell, hogy megszerezhessék éppen azt, amit tudnak.(Ezzel a palesztinok dehumanizálása is a cél – H. J.)

A GHF saját adatai szerint 2025. szeptember 3-ig, a művelet kezdetétől számított három és fél hónapban mintegy 152 millió élelmiszeradag került kiosztásra. Gyors számítást végezve: ez kevesebb, mint a Gázai övezetben, ebben az időszakban szükséges adagok egynegyede. A készlet egy része ugyanis piacra kerül: magánszemélyek lisztet adnak el, hogy egészségesebb vagy változatosabb élelmiszert vásárolhassanak, vagy kereskedők és haszonlesők küldenek embereket ellátmányért, amit aztán borsos áron eladásra kínálnak.



A GHF segélyosztó helyén meglőtt palesztin sebesültek a Hán Júnesz-i Nászer Kórház padlóján 2025. július 19-én (fotó: Miriam Dagga)

A telephely biztonsága terén is káosz uralkodik. Az UG Solutions (Saját meghatározásuk szerint: Az UG Solutions egy olyan szervezet, amely világszerte biztonságot és védelmet nyújt összetett humanitárius kihívások esetén – H. J.) által a telephelyek biztosítására felbérelt egyik őr elmondta, hogy a cég még soha nem ellenőrizte alkalmazottainak alkalmasságát. Azt sem ellenőrizték, hogy az őrök tudják-e használni a rendelkezésükre bocsátott fegyvert. Egy másik UG Solutions dolgozó azt mondta: az őrök turistavízummal léptek be a Gázai övezet területére, annak ellenére, hogy automata lőfegyver volt a birtokukban, és felhatalmazást kaptak arra, hogy a fegyvert civilek ellen használják. A biztonsági őrök szoros kapcsolatban állnak a civilekkel, de az elosztási helyszínekre csak egy tolmácsot jelöltek ki. Amikor az egyik őr azt javasolta, hogy táblákat helyezzenek ki, vagy hangszórókat használjanak a palesztinokkal való kommunikációhoz, az ötletet költségvetési okokra hivatkozva elvetették.

Támadások a segélykérők ellen

Szóbeli vallomások, segélykérők videófelvételei, volt GHF-alkalmazottak vallomásai, izraeli katonák beszámolói és a Gázában dolgozó külföldi orvosok jelentései egyaránt tanúsítják: folyamatos a lövöldözés annak érdekében, hogy az embereket a megadott időpontig elriasszák a segélyosztás helyének megközelítésétől. Majd újabb tűz következik, hogy elűzzék őket, miután kiosztották az ellátmányt. A szemtanúk mesterlövészek tüzéről, drónokról, tankokról, tüzérségről, helikopterekről, haditengerészeti tűzről és paprikaspray használatáról számolnak be. A segélykérők közül sokakat összenyom a tömeg, fojtogatja őket a könnygáz, hőség és túlzsúfoltság halálos keveréke. Vagy egymást verik meg, amikor kétségbeesetten próbálják elragadni egymástól az élelmet.

Marc Brauner, amerikai orvos, aki Hán Júnesz-i Nászer Kórházban dolgozott, következőképpen írta le a lövedéknyomok mintázatát a fejen, a nyakon és a mellkason: „Amit látunk, ez inkább kivégzésszerű, mint tipikus robbanásos sebesülésnyom. Ezek izolált, célzott sérülések.”



Palesztin gyermekek a GHF ételosztó helyén (fotó: Getty Images)

A Nászer Kórház másik orvosa, Prof. Nick Maynard, egy brit konzultáns sebész, azt mondta, hogy voltak napok, amikor tucatnyi beteg érkezett sebesülésekkel pontosan ezeken a területeken, „mintha valakik éleslövészeti gyakorlatot tartottak volna”. A Sky News júniusi adatokon alapuló vizsgálata összefüggést talált az élelmiszerosztások száma és az áldozatok száma között: azokon a napokon, amikor több osztás történt, több palesztint öltek meg, illetve sebesítettek meg.

A GHS alvállalkozójának, a Safe Reach Solutions (SRS – Biztonságos Elérési Megoldások) egyik alkalmazottja szerint Izrael elosztóhelyeket is használ hírszerzésre. A helyszíneken kamerákat helyeznek el, némelyik arcfelismerő rendszerrel is fel van szerelve . A videofelvételek egy irányítóterembe jutnak, amely egy szállítókonténerben található, a Kerem Salom határátkelő izraeli oldalán, és ahol izraeli katonák és amerikai elemzők tartózkodnak. Ha egy érdekes személy tűnik fel az erre a célra szolgáló kamera felvételén, a neve és életkora is megjelenik a számítógép képernyőjén, és a katonák felveszik a listájukra. Ez is a GHF és az izraeli biztonsági apparátus közti kapcsolatot jelzi.

Trump „keresztény” szektavezér embere a GHF élén

A GHF legalább hat különböző, egymással átláthatatlan módon együttműködő entitásból álló hálózat elnevezése. A nyilvános, mindenki által látható arca a segélyeket osztó szervezet. Vezetője Johnnie Moore Jr., a Donald Trumphoz és Benjamin Netanjahuhoz közel álló evangéliumi keresztény prédikátor.(Johnnie Moore Jr. a magyarországi Hit Gyülekezetéhez hasonlóan Izrael- és zsidóimádó, s ezért palesztingyűlölő „ keresztény” szekta lelkésze, aki ezen kívül Trump elnök támogatójaként, tanácsadójaként a politikai életben is fontos szerepet tölt be. Akárcsak Donald Trump, ő is támogatja a palesztinoknak a Gázai övezetből való erőszakos kitelepítését. Ezen kívül tevékeny tagja a Rágalmazásellenes Liga Közel-keleti Tanácsadó Testületének. Moore még 2023-ban ellátogatott az Izrael - Gázai övezet határra, ahol megdicsérte az akkor már javában zajló izraeli katonai behatolást – H. J.). John Acree, a GHF ideiglenes ügyvezető társigazgatója korábban az USAID tisztviselője volt. Velük együtt a GHF szerződtette a Safe Reach Solutions (SRS – Biztonságos Elérési Megoldások) nevű biztonsági céget, amelyet Phil Reilly, egykori magas rangú CIA-tiszt vezet, aki közép-amerikai milíciák kiképzésében vett részt, majd magánzsoldos cégekhez került.

A Wyoming államban bejegyzett SRS vállalat bejegyzett ügynöke az Egyesült Államokban egy amerikai vagyonkezelő társaság, amely az amerikai UG Solutions biztonsági céggel is kapcsolatban áll. Bár az UG Solutions nem közöl információt a mögötte álló emberekről, de Jack Poulson újságíró kiderítette, hogy azt Jameson Govoni, az amerikai különleges erők veteránja vezeti, aki Közép-Amerikában is tevékenykedett, és egyszer kamerák előtt úgy jellemezte magát, mint „egy bostoni degenerált, aki azért csatlakozott a hadsereghez, hogy bántson olyan embereket, akik minket bántanak”.

Az SRS izraeli fiókjának vezetője Charles Africano, egykori amerikai zsoldos, aki jelenleg egy másik magáncéghez, a Quiet Professionals-hez kötődik. A GHF szerződést kötött az Arkel International amerikai logisztikai és építőipari vállalattal is, amely többek között az afrikai biztonsági vállalkozásairól ismert Hezi Becálél izraeli üzletembert is foglalkoztatja. Ezen vállalatok vagy magánszemélyek egyikének sincs korábbi tapasztalata a segélyosztásban vagy bármilyen humanitárius munkában.



A zsidóimádó Johnnie Moore-t Vitézségi Érdemrenddel tünteti ki a Simon Wisenthal Központ 2017-ben (fotó: Getty Images)

A Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) azt állítja, hogy augusztusi működési költségei napi 2 millió dollár körül mozognak, bár ez valószínűleg alábecsült érték. Csak az UG Solutions 314 őrt alkalmazott kezdetekben, s az őrök fizetése napi 1380 és 1700 dollár között mozgott, illetve napi 2500 dollárra rúgott a mentősöknél. A finanszírozási források szándékosan homályosak. Míg a GHF szóvivője ragaszkodott ahhoz, hogy Izrael nem finanszírozza közvetlenül a szervezetet, az Izraeli Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal is tagadja, de a zsidó állam valójában 700 millió sekelt (210 millió dollárt) különített el a GHF részére. Nemrégiben arról szóltak a beszámolók, hogy Becálél Szmotrich pénzügyminiszter 3 milliárd sekelt (897 millió dollár) különít el a GHF számára, amelyből 1,6 milliárdot (478 millió dollár) már beterveztek a költségvetésbe.

Izrael a nemzetközi szervezetek ellen

Az elmúlt hetekben a GHF jó hírnevének helyreállítására irányuló kampány tanúi lehettünk. Az Alapítvány biztonságos és hatékony humanitárius hazugsággal, illetve a „Hamász támogatásával” vádolja.

A GHF egyetért azzal az állítással, hogy az ENSZ és a már létező segélyszervezetek hatástalanok, képtelenek segélyt bejuttatni a Gázai övezetbe, de közben figyelmen kívül hagyja azokat az akadályokat, amelyeket Izrael szándékosan gördít a segélyszervezetek útjába. Az USA és Izrael azzal érvel, hogy a GHF életképes alternatívát jelent a globális humanitárius rendszerrel szemben, és más konfliktusövezetek számára is követendő modellként mutatják be. A nemzetközi segélyszervezetek azonban elítélték a megállapodást, megtagadták az együttműködést az Alapítvánnyal. Izrael és az USA azonban továbbra is nyomást gyakorol rájuk, hogy adják át az általuk gyűjtött segélyeket a GHF-nek. Más szóval, arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy finanszírozza a Gázai övezet lakosságának élelmezését, miközben az etnikai tisztogatás gyors ütemben zajlik a palesztin enklávé északi és középső részén.

A GHF gázai modellje azonban csak egy kis szelete egy sokkal nagyobb problémának: a második világháború után létrejött nemzetközi rend felbomlásának. Egyesek a GHF megközelítését követendő modellnek tartják. A haszon egyértelmű: nagy összegek cserélnek gazdát, az őrök jó fizetést kapnak, a szerződéseket elnyert vállalatok és vállalkozók nagy hasznot húznak. A vesztesek pedig azok, akik túl gyengék ahhoz, hogy élelmiszercsomagokért fussanak, és azok a szerencsétlenek, akiket az oda- vagy visszaúton lelőnek. A világ kormányainak hallgatólagos beleegyezése ebbe a megállapodásba hosszabb távon felgyorsítja a nemzetközi rend összeomlását, károsítja a kiszolgáltatott lakosságot most és a jövőben, és tartós erkölcsi szégyent hoz a gazdagabb társadalmakra.

Prof. Liát Kozma és Lee Mordechai

Izrael felfegyverzett rablóbandája a Hamász ellen

Az izraeli szerzőpáros által fentebb említett fegyveres milíciáról, pontosabban a Jászer Abú Sabáb (ياسر ابو شباب) parancsnoksága alatt tevékenykedő rablóbandáról többet is tudunk. Abú Sabábot (32), a rafahi Et-Tarábín (قبيلة الترابين) beduin törzs tagját még 2015-ben a Hamász bírósága 25 évi börtönbüntetésre ítélte kábítószer-kereskedelem és lopás bűncselekményének elkövetése miatt. Börtönbüntetésének idejét a Hán Júnesz-i börtönben töltötte, amely ellen Izrael 2023 októberében bombatámadást hajtott végre, s Abú Sabáb a felfordulást kihasználva kereket oldott.

Abú Sabáb a szökése után Népi Erők Zsoldosai (Murtaziká el-Kuvvát es-Sábijjá - مرتزقة القوات الشعبية) néven 100 tagú fegyveres rablóbandát szervezett azzal a céllal, hogy elfogják és kirabolják a Gázai övezetbe belépő élelmiszer- és ellátmányszállító teherautókat. A rablóbanda tagjai az izraeli propagandagépezet felerősítésével közben azt állította, hogy a Hamász rabolja el és teszi rá kezét a humanitárius segélyszállítmányokra. A rablóbanda egyben azt is állította – izraeli felerősítéssel –, a Hamász a segélyszállítmányok kirablása során élelmiszersegélyre várakozó palesztinokat lőnek agyon, illetve sebesítenek meg...



Jászer Abú Sabáb - bábu a népirtó zsidó kezében

A Hamász 2024 novemberében sikertelen merényletet kísérelt meg a Hán Júnesz-i Európai Kórházban tartózkodó bűnöző és áruló Jászer Abú Sabáb és társai ellen. Két társát megölték, de Abú Sabábnak sikerült kereket oldani. Izrael 2025 elején elkezdte felfegyverezni Abú Sabáb rablóbandáját hadi felszereléssel, s jórészt a harcok folyamán a Hamasztól zsákmányolt AK-47 (Avtomat Kalasnyikova) gépkarabélyokkal. Abu Sabáb izraeli jóváhagyással 2025 júniusában átvette az irányítást Rafah város keleti, az izraeli határhoz közelebbi része felett. Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök 2025. június elején nem is tagadta, sőt büszkén megerősítette , hogy fegyvereket juttatott el Abú Sabáb bandájának.

