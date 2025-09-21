Az Ultrahang Toroczkai-interjújának margójára
Az Ultrahang műsorának nemrég Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke volt a vendége, ahol különböző politikai kérdések voltak terítéken. Az egyik hangsúlyos téma a palesztinok elleni izraeli népirtás volt, amelynek kérdésében a műsorvezető, Király Tamás Izrael magyarországi szócsöveként lépett fel. Az izraeli-palesztin konfliktust annak kezdetétől követem, ezért a Király által előadott hasbara válaszok már régóta ismerősek voltak számomra (külföldi vitaműsoroknak köszönhetően), amikhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni.
A Mi Hazánk elnöke már az elején rámutatott, hogy Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen. Ezzel szemben Király Tamás úgy keretezte a konfliktust, mintha Izrael csak önvédelmi célú háborút folytatna, kizárólag a Hamász ellen, ami csak azért jár hatalmas civil áldozatokkal, mert Gáza kis területen helyezkedik el, ezért nincs mit tenni. Van azonban legalább négy olyan érv, ami más vitákban már megállta a helyét, és ami rámutat, hogy Izrael alapvetően rossz szándékkal lép fel.
Az első, hogy Ciszjordániában nincs jelen a Hamász, mégis folyamatos az ottani palesztinokkal szembeni kegyetlenkedés, valamint az izraeli telepesek terjeszkedése állami/katonai támogatással. Izrael állam csak 2025-ben közel 20.000 ház építését hagyta jóvá a telepesek részére ezen a területen.
A második, hogy népirtás esetén általában a szándékot a legnehezebb bizonyítani, amennyiben nem állnak rendelkezésre erre vonatkozó nyilatkozatok vezető politikusoktól (amik például a nemzetiszocialista német vezetőknél hiányoznak). Csakhogy az izraeli vezetőktől számos ilyen nyilatkozattal rendelkezünk. Netanjáhú többször amaleknek nevezte a palesztinokat, amely bibliai utalás (1Sámuel 15:3) arra, amikor Jahve utasítása szerint mindenkivel végezni kell a nőktől kezdve a csecsemőkön át a háziállatokig. Ilyen értelmű nyilatkozatot adott Joav Galant védelmi miniszter is, amikor a palesztinokat “emberi állatoknak” nevezte, vagy Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter, aki szerint “igazolható és erkölcsös két millió ember kiéheztetése”. Jichák Hercog államelnök az október 7-i eseményekért a teljes palesztin népet felelősnek tekinti, és mellékesen megemlíthetjük a Magyarországra irányuló izraeli befolyásolási művelet részeként Robert C. Castelt, aki szintén a palesztinok kollektív bűnösségének elvét fogalmazta meg korábban.
A harmadik, hogy Izrael gázai műveleteit a népirtás témakörének szakértői, valamint elismert izraeli holokauszt kutatók is egyértelműen népirtásnak tekintik. Király Tamás vajon mit mondana erre? Az olyan izraeli holokauszt kutatók, mint Amos Goldberg, Daniel Blatman vagy Omer Bartov a Hamász zsebében vannak? Vagy csak szimplán antiszemiták?
A negyedik, hogy más háborúkkal ellentétben a külföldi haditudósítók ki vannak tiltva Gázából, akik pedig ott vannak/voltak, azokra kifejezetten vadásznak. Izrael a tiltást azzal indokolja, hogy a riporterek személyes biztonsága miatt aggódik. Természetesen mindenki tisztában van vele, hogy csak a háborús bűnöket és a népirtást szeretnék a világ elől elrejteni.
Ami a hasbara beszédet illeti, Király az interjú során több retorikai trükköt is bevetett. Az egyik ahhoz a zsidó értelmiségiek által indított petícióhoz kapcsolódik, amely szerint „minden zsidó és palesztin élet egyformán értékes”. A műsorvezető kétszer is megvádolja Toroczkai Lászlót azzal, hogy a petíciót aláíró Steiner Kristóffal kerültek egy platformra.
A fenti egy bevett cionista trükk, amelynek célja az izraeli-palesztin kérdés átkeretezése egy jobb- vagy baloldali kérdéssé, mint amilyen Amerikában a fegyverhasználat. Ez esetben ugyanis azt lehetne mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló, a jobboldal az egyik felet támogatja, a baloldal meg a másikat. Csakhogy ez az izraeli-palesztin kérdésre egyáltalán nem igaz, a világ nagy része elítéli a gázai népirtást, politikai oldalaktól függetlenül.
Egy másik kérdés, amit Király Toroczkai Lászlónak szegez, hogy ha Magyarországot támadták volna meg, akkor nem ugyanazt csinálta volna-e, mint Izrael? Itt nyilván az a trükk, hogy ha az ember igennel felel, azzal Izraelt igazolja, ha viszont nemmel, akkor gyengének tűnik. Csakhogy erre az a válasz, hogy Izrael és Magyarország között még feltételesen sem lehet semmilyen párhuzamot felállítani, mivel mi soha nem telepítettünk ki százezreket az ország területéről (mint Izrael 1948-ban), akik évszázadok óta itt éltek. A kitelepített palesztinok közül sokaknak még a régi lakáskulcsa és a tulajdoni lapja is megvan. Mi soha nem tartottunk blokád alatt egy szomszédos területet úgy, ahogyan Izrael Gázát, ahol időnként elzárják az áramot, a vizet, vagy a gyógyszerek és élelmiszersegélyek útját. Ha Magyarország Izrael helyében lenne, akkor a blokád feloldása és a kétállami megoldás elfogadása lenne a konfliktus feloldásának valódi módja, nem a népirtás.
Van, aki szerint Izraelben csak a Netanjáhú-kormánnyal van a probléma, de valójában az izraeli társadalom az, ami európai szemmel nézve súlyosan beteg. Egy a Haaretz izraeli hírportál által közzétett közvélemény kutatás alapján az izraeli zsidók 82%-a elüldözné a gázai palesztinokat, míg 47% arra is nyíltan igent mondott, hogy Gáza a bibliai Jerikóval szembeni bánásmódot érdemelné (ahol mindenkit kiírtottak). Egy másik felmérés alapján az izraeli zsidók 76%-a szerint nincsenek ártatlanok Gázában.
Az Ultrahang-interjú óta az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának Főhivatala népirtásnak nyilvánította Izrael gázai műveleteit, amit többen úgy kommentáltak, hogy a nyilvánvaló most már hivatalos¹.
A jelenésről a nagyobb magyarországi hírportálok is beszámoltak, a fanatikus cionista Mandiner kivételével. A portfolio.hu címlapja.
Két megállapítás a riportból:
215. pont a gyermekek célzott támadásáról: “Az evakuációs útvonalak mentén és a kijelölt biztonságos területeken történt támadásokkal kapcsolatban a Bizottság megállapította, hogy az izraeli biztonsági erők egyértelműen tisztában voltak a palesztin civilek, köztük gyermekek jelenlétével. Ennek ellenére az izraeli biztonsági erők civilekre lőttek és civileket öltek meg, köztük olyan gyermekeket is, akik házilag készített fehér zászlót tartottak a kezükben. Néhány gyermeket, köztük kisgyermekeket, mesterlövészek fejbe lőttek”.
220. pont, konklúzió: “A megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok alapján a Bizottság megállapítja, hogy az izraeli hatóságok által tett nyilatkozatok a népirtási szándék közvetlen bizonyítékát jelentik. Ezen túlmenően, közvetett bizonyítékok alapján a Bizottság arra jutott, hogy az izraeli hatóságok magatartásából a népirtási szándék az egyetlen ésszerűen levonható következtetés. Ennek megfelelően a Bizottság megállapítja, hogy az izraeli hatóságok és az izraeli biztonsági erők a népirtás szándékával léptek fel, hogy a Gázai övezetben élő palesztinokat részben vagy egészben megsemmisítsék.”
220. pont, konklúzió: “A megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok alapján a Bizottság megállapítja, hogy az izraeli hatóságok által tett nyilatkozatok a népirtási szándék közvetlen bizonyítékát jelentik. Ezen túlmenően, közvetett bizonyítékok alapján a Bizottság arra jutott, hogy az izraeli hatóságok magatartásából a népirtási szándék az egyetlen ésszerűen levonható következtetés. Ennek megfelelően a Bizottság megállapítja, hogy az izraeli hatóságok és az izraeli biztonsági erők a népirtás szándékával léptek fel, hogy a Gázai övezetben élő palesztinokat részben vagy egészben megsemmisítsék.”
Ez az a népirtás, aminek Király Tamás falaz. Hannah Arendt zsidó filozófusnő elmélete a gonosz banalitásáról úgy hangzik, hogy a gonosz embert legtöbbször nem úgy kell elképzelnünk, mint akinek szarva van és füstöt fúj. A gonoszt gyakran úgy kell elképzelni, mint egy unalmas hivatalnokot, vagy mint egy olyan embert, akinél az anyagi boldogulás vágya mindenféle emberi együttérzést és erkölcsi érzéket megelőz.
A nyugodt hangon beszélő, visszafogottan viselkedő Király Tamásra a fenti tipikusan igaz. Korábban költségvetési csalásért kapott felfüggesztett börtönbüntetést, és most Izraelnek dolgozik. Cionistának lenni biztosan jól fizet, ha valakinek a jobboldal befolyásolása a feladata. Az Ultrahangnak pedig ez a feladata, hiszen az egész csatorna jobboldali “kódolású”, a műsorok, a meghívott vendégek a jobboldalnak szónak. Mégsem tehetünk egyenlőségjelet egy hétköznapi politikai propagandista között, aki eladja magát valamelyik pártnak, és ebből kifolyólag a saját oldalát mindig védi, az ellenoldalt pedig mindig támadja, és a cionista propagandista között, aki Izraelnek adja el magát, és cserébe egy népirtás harcos hitvédőjeként kell fellépnie. Az utóbbi ugyanis ahhoz járul hozzá a munkájával, hogy az IDF a gázai menekülttáborokban meghúzódó gyerekekre a bombát ledobhassa.
A kevert rasszú (félig laoszi) Király Tamás Soukaseum Tamás néven született 1990-ben, majd nevet váltott Cseszkó Tamásra. Miután 2017-ben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ismét nevet változtatott, ezúttal Cs. Király Tamásra.
Ha a palesztinok elleni népirtás ügyében közmegegyezés alakul ki, akkor azoknak a társadalmi felelőssége is fel fog merülni, akik a népirtást Magyarországon támogatták. Lehetséges, hogy Tamásnak újból nevet kell majd változtatnia. Addig viszont.. Királyként élhet.
Doktor Faust
¹Mások rámutattak, hogy a 2004-ben népirtásnak nyilvánított srebrenicai mészárlás 8.000 halálos áldozattal és 20-30.000 bosnyák civil erőszakos elüldözésével járt, ami a gázai népirtás mellett eltörpül.
(Az írás eredetileg a szerző Substack-oldalán jelent meg.)