Király Tamás - avagy a gonosz banalitása

Az Ultrahang Toroczkai-interjújának margójára

Az Ultrahang műsorának nemrég Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke volt a vendége, ahol különböző politikai kérdések voltak terítéken. Az egyik hangsúlyos téma a palesztinok elleni izraeli népirtás volt, amelynek kérdésében a műsorvezető, Király Tamás Izrael magyarországi szócsöveként lépett fel. Az izraeli-palesztin konfliktust annak kezdetétől követem, ezért a Király által előadott hasbara válaszok már régóta ismerősek voltak számomra (külföldi vitaműsoroknak köszönhetően), amikhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni.

A Mi Hazánk elnöke már az elején rámutatott, hogy Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen. Ezzel szemben Király Tamás úgy keretezte a konfliktust, mintha Izrael csak önvédelmi célú háborút folytatna, kizárólag a Hamász ellen, ami csak azért jár hatalmas civil áldozatokkal, mert Gáza kis területen helyezkedik el, ezért nincs mit tenni. Van azonban legalább négy olyan érv, ami más vitákban már megállta a helyét, és ami rámutat, hogy Izrael alapvetően rossz szándékkal lép fel.

Az első, hogy Ciszjordániában nincs jelen a Hamász, mégis folyamatos az ottani palesztinokkal szembeni kegyetlenkedés, valamint az izraeli telepesek terjeszkedése állami/katonai támogatással. Izrael állam csak 2025-ben közel 20.000 ház építését hagyta jóvá a telepesek részére ezen a területen.

A második, hogy népirtás esetén általában a szándékot a legnehezebb bizonyítani, amennyiben nem állnak rendelkezésre erre vonatkozó nyilatkozatok vezető politikusoktól (amik például a nemzetiszocialista német vezetőknél hiányoznak). Csakhogy az izraeli vezetőktől számos ilyen nyilatkozattal rendelkezünk. Netanjáhú többször amaleknek nevezte a palesztinokat, amely bibliai utalás (1Sámuel 15:3) arra, amikor Jahve utasítása szerint mindenkivel végezni kell a nőktől kezdve a csecsemőkön át a háziállatokig. Ilyen értelmű nyilatkozatot adott Joav Galant védelmi miniszter is, amikor a palesztinokat “emberi állatoknak” nevezte, vagy Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter, aki szerint “igazolható és erkölcsös két millió ember kiéheztetése”. Jichák Hercog államelnök az október 7-i eseményekért a teljes palesztin népet felelősnek tekinti, és mellékesen megemlíthetjük a Magyarországra irányuló izraeli befolyásolási művelet részeként Robert C. Castelt, aki szintén a palesztinok kollektív bűnösségének elvét fogalmazta meg korábban.

A harmadik, hogy Izrael gázai műveleteit a népirtás témakörének szakértői, valamint elismert izraeli holokauszt kutatók is egyértelműen népirtásnak tekintik . Király Tamás vajon mit mondana erre? Az olyan izraeli holokauszt kutatók, mint Amos Goldberg, Daniel Blatman vagy Omer Bartov a Hamász zsebében vannak? Vagy csak szimplán antiszemiták?

A negyedik, hogy más háborúkkal ellentétben a külföldi haditudósítók ki vannak tiltva Gázából, akik pedig ott vannak/voltak, azokra kifejezetten vadásznak. Izrael a tiltást azzal indokolja, hogy a riporterek személyes biztonsága miatt aggódik. Természetesen mindenki tisztában van vele, hogy csak a háborús bűnöket és a népirtást szeretnék a világ elől elrejteni.

Ami a hasbara beszédet illeti, Király az interjú során több retorikai trükköt is bevetett. Az egyik ahhoz a zsidó értelmiségiek által indított petícióhoz kapcsolódik, amely szerint „minden zsidó és palesztin élet egyformán értékes”. A műsorvezető kétszer is megvádolja Toroczkai Lászlót azzal, hogy a petíciót aláíró Steiner Kristóffal kerültek egy platformra.

A fenti egy bevett cionista trükk, amelynek célja az izraeli-palesztin kérdés átkeretezése egy jobb- vagy baloldali kérdéssé, mint amilyen Amerikában a fegyverhasználat. Ez esetben ugyanis azt lehetne mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló, a jobboldal az egyik felet támogatja, a baloldal meg a másikat. Csakhogy ez az izraeli-palesztin kérdésre egyáltalán nem igaz, a világ nagy része elítéli a gázai népirtást, politikai oldalaktól függetlenül.

Egy másik kérdés, amit Király Toroczkai Lászlónak szegez, hogy ha Magyarországot támadták volna meg, akkor nem ugyanazt csinálta volna-e, mint Izrael? Itt nyilván az a trükk, hogy ha az ember igennel felel, azzal Izraelt igazolja, ha viszont nemmel, akkor gyengének tűnik. Csakhogy erre az a válasz, hogy Izrael és Magyarország között még feltételesen sem lehet semmilyen párhuzamot felállítani, mivel mi soha nem telepítettünk ki százezreket az ország területéről (mint Izrael 1948-ban), akik évszázadok óta itt éltek. A kitelepített palesztinok közül sokaknak még a régi lakáskulcsa és a tulajdoni lapja is megvan. Mi soha nem tartottunk blokád alatt egy szomszédos területet úgy, ahogyan Izrael Gázát, ahol időnként elzárják az áramot, a vizet, vagy a gyógyszerek és élelmiszersegélyek útját. Ha Magyarország Izrael helyében lenne, akkor a blokád feloldása és a kétállami megoldás elfogadása lenne a konfliktus feloldásának valódi módja, nem a népirtás.

Van, aki szerint Izraelben csak a Netanjáhú-kormánnyal van a probléma, de valójában az izraeli társadalom az, ami európai szemmel nézve súlyosan beteg. Egy a Haaretz izraeli hírportál által közzétett közvélemény kutatás alapján az izraeli zsidók 82%-a elüldözné a gázai palesztinokat, míg 47% arra is nyíltan igent mondott, hogy Gáza a bibliai Jerikóval szembeni bánásmódot érdemelné (ahol mindenkit kiírtottak). Egy másik felmérés alapján az izraeli zsidók 76%-a szerint nincsenek ártatlanok Gázában.

Az Ultrahang-interjú óta az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának Főhivatala népirtásnak nyilvánította Izrael gázai műveleteit, amit többen úgy kommentáltak, hogy a nyilvánvaló most már hivatalos¹.



Forbes: ENSZ Vizsgálóbizottság: Izrael népirtást követ el Gázában

A jelenésről a nagyobb magyarországi hírportálok is beszámoltak, a fanatikus cionista Mandiner kivételével. A portfolio.hu címlapja

Két megállapítás a riportból:

215. pont a gyermekek célzott támadásáról: “Az evakuációs útvonalak mentén és a kijelölt biztonságos területeken történt támadásokkal kapcsolatban a Bizottság megállapította, hogy az izraeli biztonsági erők egyértelműen tisztában voltak a palesztin civilek, köztük gyermekek jelenlétével. Ennek ellenére az izraeli biztonsági erők civilekre lőttek és civileket öltek meg, köztük olyan gyermekeket is, akik házilag készített fehér zászlót tartottak a kezükben. Néhány gyermeket, köztük kisgyermekeket, mesterlövészek fejbe lőttek”.



220. pont, konklúzió: “A megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok alapján a Bizottság megállapítja, hogy az izraeli hatóságok által tett nyilatkozatok a népirtási szándék közvetlen bizonyítékát jelentik. Ezen túlmenően, közvetett bizonyítékok alapján a Bizottság arra jutott, hogy az izraeli hatóságok magatartásából a népirtási szándék az egyetlen ésszerűen levonható következtetés. Ennek megfelelően a Bizottság megállapítja, hogy az izraeli hatóságok és az izraeli biztonsági erők a népirtás szándékával léptek fel, hogy a Gázai övezetben élő palesztinokat részben vagy egészben megsemmisítsék.”

Ez az a népirtás, aminek Király Tamás falaz. Hannah Arendt zsidó filozófusnő elmélete a gonosz banalitásáról úgy hangzik, hogy a gonosz embert legtöbbször nem úgy kell elképzelnünk, mint akinek szarva van és füstöt fúj. A gonoszt gyakran úgy kell elképzelni, mint egy unalmas hivatalnokot, vagy mint egy olyan embert, akinél az anyagi boldogulás vágya mindenféle emberi együttérzést és erkölcsi érzéket megelőz.

A nyugodt hangon beszélő, visszafogottan viselkedő Király Tamásra a fenti tipikusan igaz. Korábban költségvetési csalásért kapott felfüggesztett börtönbüntetést , és most Izraelnek dolgozik. Cionistának lenni biztosan jól fizet, ha valakinek a jobboldal befolyásolása a feladata. Az Ultrahangnak pedig ez a feladata, hiszen az egész csatorna jobboldali “kódolású”, a műsorok, a meghívott vendégek a jobboldalnak szónak. Mégsem tehetünk egyenlőségjelet egy hétköznapi politikai propagandista között, aki eladja magát valamelyik pártnak, és ebből kifolyólag a saját oldalát mindig védi, az ellenoldalt pedig mindig támadja, és a cionista propagandista között, aki Izraelnek adja el magát, és cserébe egy népirtás harcos hitvédőjeként kell fellépnie. Az utóbbi ugyanis ahhoz járul hozzá a munkájával, hogy az IDF a gázai menekülttáborokban meghúzódó gyerekekre a bombát ledobhassa.

A kevert rasszú (félig laoszi) Király Tamás Soukaseum Tamás néven született 1990-ben, majd nevet váltott Cseszkó Tamásra. Miután 2017-ben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ismét nevet változtatott, ezúttal Cs. Király Tamásra.

Ha a palesztinok elleni népirtás ügyében közmegegyezés alakul ki, akkor azoknak a társadalmi felelőssége is fel fog merülni, akik a népirtást Magyarországon támogatták. Lehetséges, hogy Tamásnak újból nevet kell majd változtatnia. Addig viszont.. Királyként élhet.

Doktor Faust

¹Mások rámutattak, hogy a 2004-ben népirtásnak nyilvánított srebrenicai mészárlás 8.000 halálos áldozattal és 20-30.000 bosnyák civil erőszakos elüldözésével járt, ami a gázai népirtás mellett eltörpül.