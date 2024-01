Külföld :: 2024. január 10. 13:03 ::

Szépen "kizöldítették" az oslói buszparkot, csak hát nem bírják a hideget az elektromos járművek

Télen Norvégia egyes területein nem ritka, hogy a hőmérő higanyszála tartósan a -10 fok környékén vagy az alatt marad. Az elmúlt hetekben különösen hideg időjárás köszöntött az országra, Norvégia egyes részein éjszakánként -35 fok is előfordult. Oslóban is súlyos problémát okozott a rendkívül hideg idő, pláne a helyi közlekedést szervező Ruter AS. társaságnál, írja a Totalcar.



Fotó: VDL

Oslo éllovas a villanybuszok használatában, az elmúlt években több száz elektromos buszt vásároltak a Ruter AS. alvállalkozóiként működő közlekedési társaságok. Az idén nyáron érkező 76 darab Ebusco 3.0 csuklósbusszal Oslo lesz az első olyan európai főváros, ahol a teljes járműállomány elektromos autóbuszokból áll. Szép eredmény ez, azonban télről télre visszatérő probléma, hogy a villanybuszok egész egyszerűen nem bírják a hideg időjárást.

Oslóban az első nagy arányú elektromosbusz-beszerzés 2019-ben volt, azóta 477 darab elektromos busz állt szolgálatba a norvég fővárosban. Eleinte nem jelentett különös gondot az arrafelé már megszokott hideg időjárás, ugyanis az első néhány tucat buszba (BYD, VDL, Mercedes és Solaris) még beépítettek olajkályhás kiegészítő fűtésrendszert. Azonban 2022-től már csak hőszivattyús klímaberendezésekkel szerelt autóbuszok forgalomba állítását engedélyezi a Ruter AS.

Ez szinte azonnal problémát jelentett a buszok forgalomba adásánál. Már a 2022-es hideg időszak beköszöntével le kellett állítani az olajkályha nélküli buszokat, mert túl gyorsan lemerültek, ha fűteni kellett az utasteret. Ekkor a közlekedésszervező azt ígérte, hogy minél előbb megoldást találnak a problémára. Persze a cégnek szerencséje is volt, a szokatlanul hideg időszak mindössze egy hétig tartott, és a szolgáltatóknak még bőven volt tartalékban dízel buszuk.

A tavalyi év elején azonban újra gondot jelentett a hidegebb időszak beköszönte. De ahogy 2022-ben is, a probléma megoldódott magától, hiszen egyrészt még voltak dízel buszok tartalékban, és a nagy hideg is mindössze másfél hétig tartott. Ezután a Ruter AS. megtiltotta a városon belüli olajkályhás fűtést azoknál a buszoknál, amelyek ilyen berendezéssel vannak felszerelve. A tiltást annyira komolyan vette a közlekedésszervező, hogy minden ilyen busz számítógépes rendszerébe szoftveres korlátozást töltöttek fel.



Fotó: Ruter AS

Ilyen előzmények után jutottunk el a tavalyi év végéhez, amikor is az átlagosnál erősebb és hosszantartó zimankó vette kezdetét Norvégiában. Oslóban sem volt ritka a -16 fokos éjszakai hőmérséklet, ami szinte azonnal lenullázta a teljes járműállományt. Volt olyan reggel, hogy több mint száz(!) elektromos busz maradt a garázsokban. De azokban sem volt sok köszönet, amelyek kimentek a forgalomba.

Vagy fűtés nélkül kellett róniuk a köröket, vagy pedig, ha bekapcsolták a fűtést a sofőrök, akkor túl hamar lemerültek a buszok akkupakkjai.

A statisztikák szerint akár 60-70 százalékkal is lecsökkenti a buszok hatótávját a fűtés. Átmeneti megoldásként a Ruter AS. feloldatta az olajkályhák szoftveres korlátozását, azonban ez sem segített a töltők problémáján, amelyekből a tartós hidegben több is felmondta a szolgálatot.

De a buszok akkumendzsmentje és az elektronikája sem bírta a nagy hideget. Csak tavaly decemberben több mint 13 000 (másfél napnyi) autóbuszjárat maradt ki, ami egy akkora városban, mint Oslo, igen magas számnak számít. A mostani télen azonban elmaradt a szerencsefaktor, a hideg idő tartósnak ígérkezik, és már dízel buszból sincs annyi, mint korábban, ezért a kieső elektromos buszokat egyáltalán nem tudják pótolni az alvállalkozók.

Ennyit ért a "zöldítés": egyáltalán nem csökkent a károsanyag-kibocsátás

Egy neves norvég, a villanyhajtás elkötelezett támogatójaként elhíresült influenszer megpróbálta rákenni az egész problémahalmazt a töltőoszlopok meghibásodásaira. De ez csak egy ügyetlen próbálkozás volt részéről, hogy védje a mundér becsületét, ugyanis azok a buszok is nagyon hamar visszatérnek a garázsba, illetve a töltőhelyekre, amelyeket sikerül feltölteni teljesen. Szóval sokan ezt a próbálkozást csak az oslói városvezetés fizetett propagandájának tartják, hogy egy kicsit enyhítsék a rájuk nehezedő súlyt.



Fotó: Escargofoto Maciej Sznek

Ugyanis a jobboldali városvezetést egyre erőteljesebben támadja az elfuserált villanybuszos beszerzés miatt az ellenzéki Munkáspárt és a Szocialista Baloldal Pártja. Az ellenzéki képviselők szerint Anna Lindboe polgármester teljesen átgondolatlanul vágott bele a buszpark zöldítésébe, aminek a város lakói most isszák meg a levét. Rune Gerhardens, munkáspárti képviselő szerint az elérhető statisztikai adatok szerint a több száz elektromos busz forgalomba állításával Oslóban egyáltalán nem csökkent a károsanyag-kibocsátás, ezért az adófizetők sok pénzét felemésztő beszerzések nem érték el a céljukat. Igaz, azt már elfelejtette hozzátenni, hogy az elektromos buszok forgalomba helyezését a képviselő-testület minden esetben egyhangúlag megszavazta.

Persze az utasokat az nem nyugtatja meg, hogy az elektromos buszok problémája már a politikai adok-kapok színterévé vált, ugyanis 2024. január első napjaiban megint egy hidegebb időszak érkezett Skandináviába, napközben is -10 körüli a hőmérséklet jelenleg. Így a villanybuszok problémája ugyanúgy fennáll, ahogy eddig is. Most is naponta nagyjából ezer buszjárat marad ki Oslóban. A Ruter AS. ígérete szerint a problémára nagy erőkkel keresik a megoldást, de egyelőre nincs elfogadható alternatívájuk, ezért azt ajánlják az utasoknak, hogy a buszok helyett a kötöttpályás közlekedési eszközöket részesítsék előnyben. A város lakói és a Ruter AS. ezek után már csak abban bízhat, hogy hamarosan enyhülni kezd az időjárás.