Külföld :: 2025. április 7. 12:55 ::

Goldberg nem Hughes - így sikerült összehozni az amerikai Signal-botrányt

A Guardian utánament annak, hogyan is történhetett meg az elmúlt évek egyik legnagyobb amerikai botránya, miután kiderült, hogy magas beosztású kormánytagok háborús részleteket osztottak meg egymással és az Atlantic főszerkesztőjével egy Signal-csoportban. Az ügy számos szempontból rém kellemetlen és sok helyen szabályellenes is, azonban semmi következménye nem lett. A Guardian most kiderítette, mi történt pontosan.

Az újságíró felvételéért a csoportba Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó vállalta a felelősséget, és a Guardian szerint Waltz eredetileg nem őt szerette volna bevenni a beszélgetésbe, hanem Brian Hughest, a nemzetbiztonsági tanács szóvivőjét. Csakhogy Waltz korábban véletlenül az Atlantic főszerkesztőjének, Jeffrey Goldbergnek a telefonszámát mentette el Hughes nevén még tavaly ősszel.

Akkor Goldberg egy téma miatt Donald Trumpot kereste, az emailjét pedig az akkori elnökjelölt szóvivőjeként dolgozó Hughes kimásolta és elküldte Waltznak emailben. A szöveggel együtt kimásolta Goldberg elérhetőségét, köztük a telefonszámát is, így Waltz telefonja feldobta a lehetőséget, hogy elmentse az új számot. Ezért sikerült Waltznak véletlenül Hughes helyett Goldberg számát elmenteni, majd az újságírót bevenni a kormányzati csetcsoportba.

A Guardian szerint Trumpot alapvetően nem is az bőszítette fel, hogy Waltz véletlenül hozzáadott egy újságírót egy olyan csoporthoz, ahol hadititkokról (például a húszik elleni jemeni rakétatámadásról) beszélgetnek, hanem hogy miért volt neki egyáltalán elmentve egy olyan újság főszerkesztőjének a száma, amelyet megvet. Waltz hibáját egyébként a hírek szerint megbocsátották a Fehér Házban, részben azért, mert ők adtak engedélyt a Signal használatára, mivel nincs más platform arra, hogy a kormány különböző ügynökségei valós időben kommunikálhassanak egymással.