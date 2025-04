Külföld :: 2025. április 11. 14:32 ::

Megszavazta az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának új elnökét a szenátus

Megszavazta Dan "Razin" Caine kinevezését az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöki posztjára az amerikai szenátus közép-európai idő szerint péntek hajnalban.

A szenátus kéthetes szünete előtti egyik utolsó szavazáson 60-25 arányban támogatták a jelöltet. A republikánus tagok siettették a Donald Trump elnök által jelölt altábornagy kinevezését, míg a demokraták - mint azt a vitában értésre adták - a kormányzati politika elleni tiltakozásként késleltetni próbálták a folyamatot.

Donald Trump kapcsolata Dan Caine-nel még első kormányzatának idejére nyúlik vissza: először egy iraki látogatás során találkoztak, amelyet az elnök egy 2019-ben mondott beszédében is megemlített, úgy fogalmazva, hogy Caine "nem csupán egy televíziós tábornok, hanem egy igazi tábornok". Az új vezérkari főnök tevékeny szerepet vállalt az Iszlám Állam terrorszervezet szíriai és iraki "kalifátusának" felszámolásában, Trump elmondása szerint egyebek között ezért is esett rá a választása.

Az amerikai elnök Charles Brown februári menesztését követően jelölte Dan "Razin" Caine-t az amerikai hadsereg legfőbb tisztségére. A légierő nyugalmazott altábornagya kitüntetett harci pilóta, aki háborús és különleges műveletekben is részt vett, nemzetbiztonsági szakértőként és sikeres vállalkozóként is bizonyított, valamint a CIA-nál is vezető beosztásban szolgált.

Caine egy korábbi meghallgatásán kijelentette, hogy őszinte tanácsokkal fogja segíteni Donald Trump munkáját, és ígéretet tett arra, hogy politikailag semleges marad.

Arra a kérdésre, hogy ellentmondana-e egy olyan felsőbb utasításnak, amely a hadsereget törvénytelen módon, például civilek ellen vetné be rendfenntartás céljából, a szenátusban igennel válaszolt.

(MTI)