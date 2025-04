Külföld :: 2025. április 23. 08:19 ::

Rubio a külügyminisztérium gyökeres átalakítását jelentette be

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának gyökeres, a nagykövetségeket is érintő átalakítását jelentette be kedden Marco Rubio külügyminiszter.

Az amerikai diplomácia vezetőjének közleménye szerint egy széleskörű átszervezési tervet dolgoztak ki, ami minden elemében érinti a minisztériumot, "irodáktól a nagykövetségekig".

Marco Rubio szerint az amerikai külügyminisztérium a jelenlegi formájában túlduzzasztott, bürokratikus, és képtelen megfelelni a nagyhatalmi versengés új korszakában a tőle elvárt feladatának.

"Az elmúlt 15 évben a külügyminisztérium lábnyoma példátlan módon megnövekedett, a költségek megemelkedtek, de a befektetés távol áll a megtérüléstől, és az adófizetők egy kevésbé hatásos és hatékony diplomáciát láttak" – fogalmazott Marco Rubio. Hozzátette, hogy a kiterjedő bürokrácia "olyan rendszert teremtett, ami jobban ragaszkodott a radikális politikai ideológiához, mint Amerika alapvető nemzeti érdekeinek előmozdításához".

A külügyminisztérium kiadott egy új szervezeti ábrát, ami szerint több, korábban működő államtitkárság és iroda megszűnik, köztük az amerikai demokratikus értékek külföldi megjelenítését hivatott államtitkárság (Under secretary for Civilian Security, Democracy, Human Rights). Az új minisztériumi szerkezet megerősíti, hogy a miniszter a jövőben egyben az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztési ügynöksége (USAID) vezetői pozícióját is betölti.

Az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztési ügynökségének (USAID) külügyminisztériumba olvasztása felmerült a tárca keddi sajtótájékoztatóján, amivel kapcsolatban Tammy Bruce szóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy független szervezetként több esetben olyan külföldi támogatásról határozott, ami "kártékony volt" Amerika számára, és amire az adott országban dolgozó amerikai diplomatáknak és nagykövetségnek nem volt ráhatása. A szóvivő hozzátette, hogy egyes irodák megszüntetése nem jelenti az adott funkció eltűnését is az amerikai diplomáciai tevékenységből.

(MTI)