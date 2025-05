Külföld :: 2025. május 2. 20:18 ::

Bezár a kiskapu: hamarosan vége lehet az ultraolcsó Temu- és Shein-rendeléseknek

A Temu az amerikai importszabályok szigorítása miatt teljesen átalakítja üzleti modelljét, miután a kis értékű csomagokat is vámolja az Egyesült Államok. Az Európai Unió is hasonló lépéseket fontolgat, ami azt jelenti, hogy az európaiak, így a magyarok is áremelkedéssel szembesülhetnek a kínai webáruházakban, írja az Index.



Illusztráció: AMG / The Street

A Temu bejelentette, hogy beszünteti a Kínából közvetlenül az amerikai vásárlókhoz történő áruszállítást. A népszerű online piactér mostantól „helyi bázisú eladókon” keresztül bonyolítja le az értékesítéseket, és a rendeléseket is az Egyesült Államokon belülről teljesítik. A döntés hátterében az áll, hogy az USA bezárta a kis értékű csomagokra vonatkozó vámmentességi kiskaput.

A kínai e-kereskedelmi óriás eddig az úgynevezett „de minimis” mentességre támaszkodott, ami lehetővé tette számára, hogy vámok és importadók megfizetése nélkül szállítson kis értékű termékeket közvetlenül az Egyesült Államokba.

A „de minimis” latin kifejezés, amely nagyjából annyit tesz: „a legkisebb”. Ebben az esetben egy 1938-ban bevezetett amerikai kereskedelmi szabályra utal, aminek a célja az volt, hogy elkerüljék a kis összegű importilletékek beszedésének költségeit.

A 21. században, több küszöbérték-emelést követően, a szabály lehetővé tette a kereskedők számára, hogy 800 dollárnál (kb. 290 ezer forint) kisebb értékű csomagokat szállítsanak vámok vagy adók fizetése nélkül amerikai vásárlóknak. Az amerikai vámhatóság szerint a mentesség alá tartozó szállítmányok az országba érkező összes rakomány több mint 90 százalékát tették ki – írja a BBC.

A kínai online kiskereskedők, mint a Shein és a Temu, jelentősen profitáltak ebből a kiskapuból. Mindkét platform milliókat csábított vásárlásra az Egyesült Államokban látványos marketingkampányokkal, amelyek ultraalacsony árakat hirdettek.

De mind Donald Trump, mind elődje, Joe Biden szerint ez károsította az amerikai vállalkozásokat, és illegális áruk, köztük kábítószerek csempészésére használták.

Hamarosan vége az ultraolcsó Temu- és Shein-rendeléseknek?

A Kínából és Hongkongból az Egyesült Államokba küldött, 800 dollárig terjedő értékű csomagok most 120 százalékos adókulccsal vagy átalánydíjjal szembesülnek. A díj 100 dolláros (kb. 36 ezer forint) kezdeti értékről június elejéig 200 dollárra (kb. 72 ezer forint) emelkedik, azaz a duplájára.

Még mielőtt ezek a csomagok importadó alá estek volna, az amerikai fogyasztókat figyelmeztették a lehetséges áremelkedésekre. Az American Action Forum nevű politikai csoport tavaly úgy becsülte, hogy a mentesség megszüntetése „évi 8-30 milliárd dollár (kb. 3-11 ezer milliárd forint) további költséget eredményezne, ami végül a fogyasztókra hárulna”.

A Temu közleménye szerint aktívan toboroz amerikai cégeket a platformjára.

Az Egyesült Államokban most már minden értékesítést helyi bázisú eladók kezelnek, a rendeléseket az országon belülről teljesítik. A lépés célja, hogy segítse a helyi kereskedőket több vásárló elérésében és vállalkozásuk növelésében – nyilatkozta a Temu. A BBC szerint mind az Egyesült Királyság, mind az Európai Unió hasonló lépéseket fontolgat, ami azt jelenti, hogy a brit és uniós fogyasztók is hamarosan áremelkedésekkel szembesülhetnek.

Az Európai Unió tervbe vette, hogy megszünteti a 150 eurónál (kb. 60 ezer forint) alacsonyabb értékű csomagok vámmentességét.

Emlékezetes, hogy a múlt hónapban a Shein és Temu szinte azonos nyilatkozatban közölte, hogy a működési költségeik emelkedtek „a globális kereskedelmi szabályok és a vámtarifák közelmúltbeli változásai miatt”, és hozzátették, hogy április 25-től „árkorrekciókat” hajtanak végre.