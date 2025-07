Külföld, Holokamu :: 2025. július 23. 08:04 ::

Elhunyt Udo Voigt, az NPD korábbi elnöke, volt EP-képviselő

Július 17-én elhunyt a Die Heimat - korábban NPD - legendás politikusa, Udo Voigt, akit a zsidó sajtó csak náci honatyának és Európa legfeketébb bárányának nevezett. Voidt rövid, de súlyos betegség után tért meg őseihez.

Voigt 1952-ben született, 1996 és 2011 között volt az NPD elnöke, majd 2014 és 2019 között az Európai Parlament tagja, 2019-től az NPD, majd a Die Heimat alelnöke; a 2024-es EP-választáson a Die Heimat listavezetője. Az NPD-hez 1968-ban csatlakozott.

Voigt meghatározó példaképként tekintett az apjára, aki meggyőződéses nemzetiszocialista volt, az SA tagja, később a Wehrmacht tizedese, aki 1949-ben szabadult a szovjet hadifogságból.

Repülőgépszerelő végzettséget szerzett, majd repülőmérnöki tanulmányokat folytatott az Aacheni Egyetemen. Később a német légierőnél szolgált mint önkéntes. Elvégezte a légierő tiszti iskoláját, valamint a texasi El Pasóban is kapott kiképzést, majd Görögországban szolgált egy légvédelmi rakétaüteg tisztjeként. A Bundeswerhtől 1984-ben kellett távoznia, miután nem vették át hivatásos állományba, ugyanis nem volt hajlandó lemondani aktív NPD-s szerepéről. Katonai szolgálata után politológusi diplomát szerzett.

Pártvezetőként eltörölte az összes összeférhetetlenségi határozatot az NPD-ben, ezáltal megnyitva a pártot a nemzetiszocialisták irányába. Sikerült kivezetnie a pártot a 70-es-80-as évek jelentéktelenségéből. 2004-ben találkozott Alessandra Mussolinivel is. 2004-ben a szászországi választásokon 9,2%-os eredményt ért el a párt, így a 60-as évek óta először sikerült tartományi parlamentbe jutnia.

EP-képviselőként nem tartozott egyik frakcióhoz sem, határozott és kemény EU-szkeptikus álláspontot képviselt. A szintén EP-képviselő brit Nick Griffinnel (Brit Nemzeti Párt) és az olasz Roberto Fioréval (Forza Nuova) megalapította a szélsőjobboldali Szövetség a Békéért és Szabadságért európai pártot (Alliance for Peace and Freedom - APF). Voigt az Oroszországhoz való közeledést szorgalmazta, méltatta Bassár el-Aszád személyét, a szíriai kormány meghívására Szíriába látogatott, valamint Libanonban a Hezbollah magas rangú vezetőivel is találkozott, ahol méltatta a szervezet harcait az Iszlám Állam ellen, valamint megemlékezett az elesett síita harcosokról. 2018-ban Iránba is elutazott, ott találkozott Alexander Duginnal is. Voigt az EP jogi bizottságában a bebörtönzött revizionista, Horst Mahler szabadsága mellett kampányolt.

A 2004-es tartományi választások után a Junge Freiheit jobboldali konzervatív újság A cél a Német Szövetségi Köztársaság felszámolása címmel interjút közölt Voigttal, amelyben Voigt nagy német államférfinak nevezte Adolf Hitlert, a Német Szövetségi Köztársaságot pedig illegitim rendszernek. A berlini ügyészség ezután vizsgálatot indított. 2007-ben feljelentést tettek Voigt ellen, mert dicsőítette a nemzetiszocializmust, ugyanis egy Rudolf Heß-emlékmeneten azt javasolta, hogy Nobel-békedíjra kell javasolni Heß-t. Szintén 2007-ben Voigtot levideózták egy budapesti koncerten, ahol a párttársai Heil Hitlert kiabáltak, és nyújtott karral tisztelegtek. 2007-ben egy iráni lapnak adott interjút, ahol így nyilatkozott: "A hatmillió nem lehet igaz. Legfeljebb 340 000-en halhattak meg. Aztán a zsidók mindig azt mondják: még ha csak egy zsidó is halt meg azért, mert zsidó, az bűn. De persze van különbség, hogy hatmillióért vagy 340 ezerért fizetünk. És akkor egy bizonyos ponton megszűnik ennek a nagy – vagy állítólagos – nagy bűnnek az egyedisége." A nyilatkozat után büntetőeljárást indítottak Voigt ellen.

Voigt és felesége 2009-ben egy wellnesshétvégét foglalt le egy brandenburgi szállodában. A szállodatulajdonos azonban nem sokkal később törölte a foglalást, hangoztatva: a „szélsőjobboldali Voigt" politikai nézetei teljes mértékben összeegyeztethetetlenek azzal a céllal, hogy valamennyi vendég számára felhőtlen és élményekben gazdag ott-tartózkodást biztosítsanak.

2011-ben nagy felzúdulást keltett az NPD választási plakátja, amelyen Voigt szerepelt a következő felirattal: Gas geben! (Gázt adni!). Persze az örökösen rettegőknek ezekről az ún. gázkamrák jutottak eszükbe. Voigt részt vett a Covid-lezárások, valamint a kötelező oltások elleni tiltakozásokon is. Többször ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbírságra.

Németország egy nagy hazafival és egy kemény harcossal lett szegényebb.

Nyugodj békében, Udo Voigt!

