Amerikai-dél-koreai elnöki találkozó lesz Washingtonban

Dél-Korea új elnöke a hónap végén Washingtonba utazik, hogy először találkozzon személyesen Donald Trump amerikai elnökkel - közölte I Dzsemjong hivatala kedden. A megbeszélések középpontjában a kereskedelmi és védelmi együttműködés áll, tekintettel az atomfegyverekkel rendelkező Észak-Koreára és más fenyegetésekre.

Az augusztus 25-i csúcstalálkozóra azután kerül sor, hogy júliusban Washington az eredetileg tervezett 25 százalékról 15 százalékra csökkentette a Dél-Koreára kivetett kölcsönös vámot, és ugyanezt a csökkentett vámot alkalmazza a dél-koreai autókra, amelyek az ország legfontosabb exportcikkei az Egyesült Államokba. Dél-Korea cserébe beleegyezett abba, hogy 100 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiaforrást, és 350 milliárd dollárt fektet be az országban.

Az államfők a találkozójukat arra is fölhasználják, hogy megvitassák az együttműködés bővítését olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint a félvezetők, az akkumulátorok és a hajógyártás - mondta a dél-koreai elnök szóvivője. Hozzátette: A két elnök közötti megbeszélés egyik kiemelt témája lesz továbbá a dél-koreai-amerikai szövetség megerősítése, amit egy "jövőorientált, átfogó stratégiai partnerséggé" fejlesztenének a változó nemzetközi biztonsági és gazdasági környezet kezelése érdekében.

