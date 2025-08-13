Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 13. 08:38 ::

Két százalékon maradt júliusban a német infláció

Júliusban az előző havival megegyező 2,0 százalékos szinten maradt a németországi infláció a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis végleges adatokon alapuló szerdai jelentése alapján.

Júliusban az előzetes adatoknak megfelelően alakult a németországi infláció végleges értéke. A fogyasztói árindex az előző havihoz képest 0,3 százalékkal emelkedett a júniusi 0,0 százalékos havi változás után, éves bázison pedig a júniusival megegyezően, 2,0 százalékon maradt.

Májusban és áprilisban még 2,1 százalék volt az éves áremelkedés mértéke. Januárban és februárban 2,3 százalék, márciusban 2,1 százalék volt az infláció Németországban.

Az energiaárak júliusban 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint az előző év azonos hónapjában. Az energiaárak csökkenése már harmadik hónapja tart.

Júliusban az élelmiszerárak 2,2 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző év azonos hónapjában, és ezzel ismét kissé meghaladták az általános inflációt. Júniusban az élelmiszerárak emelkedése valamivel alacsonyabb, 2,0 százalék volt.

Júliusban az energiaárak nélküli inflációs ráta júniushoz hasonlóan 2,6 százalék volt. Az élelmiszerek és az energia nélkül számított inflációs ráta, a maginfláció júliusban szintén az előző hónaphoz hasonlóan 2,7 százalék volt. Mindkét mutató több mint egy éve meghaladja az általános inflációt, ami azt jelzi, hogy egyes fontos árucsoportokban az infláció átlag feletti volt.

A szolgáltatások ára júliusban 3,1 százalékkal emelkedett éves bázison, a júniusi 3,3 százalékos éves áremelkedés után. Az árucikkek áremelkedése júliusban 1,0 százalék, júniusban 0,8 százalék volt.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált árindex éves bázison 1,8 százalékkal, havi bázison 0,4 százalékkal emelkedett júliusban, mindkét esetben az előzetes értékkel megegyezően.

(MTI)