Külföld :: 2025. augusztus 16. 07:29 ::

Ismét rengett a föld Kamcsatkán, hamut lövell ki a Kljucsevszkaja-vulkán

Péntek estétől szombat reggelig számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet.

Szeizmológusok beszámolója szerint péntek késő este a félsziget keleti partjainál 6,5-ös erősségű földrengést regisztráltak, amit szombat reggelig további 12 kisebb rengés követett, de egyik sem érte el az 5-ös erősséget.

A földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 97 km-re keletre volt. Az előzetes adatok szerint a rengések intenzitása a regionális központban elérte az 5-6-os fokozatot. A lakosok közül sokan az utcára menekültek, tartva a további erős utórengésektől. Károkról nem érkezett jelentés.

A péntek esti nagy erejű földmozgással egy időben fölerősödtek a Kljucsevszkaja-vulkán kitörései. A vulkán 6-6,5 kilométer magasra lövell ki hamut, ami már befolyásolhatja a repülés biztonságát, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.





This was reported by the press service of the Kamchatka branch of the Federal Research Center of Geophysical Surveys of the Russian Academy of Sciences. The Klyuchevskaya Sopka volcano erupted in Kamchatka.This was reported by the press service of the Kamchatka branch of the Federal Research Center of Geophysical Surveys of the Russian Academy of Sciences. pic.twitter.com/xDQXePrgcM August 15, 2025





August 14, 2025, 21:25 and still erupting.



Video from a camera installed at the seismic station of the Kamchatka Branch of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences "Kirisheva." Klyuchevskaya Sopka volcano, Kamchatka, Russia.August 14, 2025, 21:25 and still erupting.Video from a camera installed at the seismic station of the Kamchatka Branch of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences "Kirisheva." pic.twitter.com/JWlkmhHgOd August 15, 2025





📍 in Kamchatka, Russia



Via: Institute of Volcanology and Seismology, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Dmitry Melnikov Klyuchevskaya volcano blowing a vortex ring today 😍📍 in Kamchatka, RussiaVia: Institute of Volcanology and Seismology, Far Eastern Branch of the Russian Academy of SciencesDmitry Melnikov pic.twitter.com/BlWU3GdnfL August 14, 2025



(MTI javítva)