Péntek estétől szombat reggelig számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet.
Szeizmológusok beszámolója szerint péntek késő este a félsziget keleti partjainál 6,5-ös erősségű földrengést regisztráltak, amit szombat reggelig további 12 kisebb rengés követett, de egyik sem érte el az 5-ös erősséget.
A földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 97 km-re keletre volt. Az előzetes adatok szerint a rengések intenzitása a regionális központban elérte az 5-6-os fokozatot. A lakosok közül sokan az utcára menekültek, tartva a további erős utórengésektől. Károkról nem érkezett jelentés.
A péntek esti nagy erejű földmozgással egy időben fölerősödtek a Kljucsevszkaja-vulkán kitörései. A vulkán 6-6,5 kilométer magasra lövell ki hamut, ami már befolyásolhatja a repülés biztonságát, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.
The Klyuchevskaya Sopka volcano erupted in Kamchatka.— lone wolf (@MApodogan) August 15, 2025
This was reported by the press service of the Kamchatka branch of the Federal Research Center of Geophysical Surveys of the Russian Academy of Sciences. pic.twitter.com/xDQXePrgcM
Klyuchevskaya Sopka volcano, Kamchatka, Russia.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 15, 2025
August 14, 2025, 21:25 and still erupting.
Video from a camera installed at the seismic station of the Kamchatka Branch of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences "Kirisheva." pic.twitter.com/JWlkmhHgOd
Klyuchevskaya volcano blowing a vortex ring today 😍— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 14, 2025
📍 in Kamchatka, Russia
Via: Institute of Volcanology and Seismology, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Dmitry Melnikov pic.twitter.com/BlWU3GdnfL
(MTI javítva)