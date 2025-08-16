Külföld :: 2025. augusztus 16. 07:55 ::

Már csak az özönvizet kell lecsillapítania Trumpnak Kasmírban

Több mint 280 ember halt meg az özönvízszerű esőzések okozta villámárvizekben Indiában és Pakisztánban, és több tucatnyian eltűntek - közölték pénteken a hatóságok, miközben a mentőalakulatok mintegy 1600 embert helyeztek biztonságba a két szomszédos ország hegyvidéki térségeiben.

A több helyütt földcsuszamlásokkal járó áradások csütörtökön kezdődtek az India által ellenőrzött Kasmírban, ahol hirtelen igen komoly mennyiségű csapadék hullott le, majd a csapadékzóna áttevődött Pakisztán északi és északnyugati részére.

A villámárvizeket kiváltó felhőszakadások egyre gyakoribbak India Himalája régióiban és Pakisztán északi területein, amihez részben az éghajlatváltozás is hozzájárul.

Mindkét ország vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak.

(MTI)