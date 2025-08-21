Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 21. 06:57 ::

8,8 százalékkal nőtt az építőipari termelés júniusban Romániában

A nyers adatok szerint júniusban 8,8 százalékkal nőtt az építőipari termelés Romániában éves összevetésben - közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, a termelés volumene 5,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A nyers adatok szerint a lakásépítés volumene 10 százalékkal nőtt 2024 júniusához viszonyítva, a nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények terén a növekedés 1,5 százalék, illetve 12 százalék volt.

A naptárhatástól megtisztított adatok szerint a lakéspítés és az infrastrukturális építmények terén a termelés 9,5 százalékkal, illetve 9,9 százalékkal nőtt, míg a nem lakás jellegű épületek tekintetében 0,3 százalékkal csökkent.

Májushoz képest a nyers adatok szerint 14,5 százalékkal, a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint pedig 4,4 százalékkal nőtt a román építőipar teljesítménye.

Az első félévben a nyers adatok szerint az építőipari termelés volumene 5,9 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 6,5 százalékkal volt nagyobb, mint 2024 azonos időszakában.

(MTI)