A kitoloncolások felgyorsításáról írt alá megállapodást az Egyesült Királyság és Irak

Az Egyesült Királyságban menekültstátuszra nem jogosult iraki állampolgárok hazatoloncolásának felgyorsításáról írt alá megállapodást London és Bagdad - jelentette be szerdán az egyezséget brit részről aláíró Dan Jarvis, a londoni belügyminisztérium nemzetbiztonsági államtitkára.

Jarvis elmondta, hogy a két ország nem csupán a biztonság, a fejlesztések és a migráció jelentette kihívások terén folyó együttműködést mélyíti, hanem közösen igyekszik felvenni a harcot a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás ellen is.

Az egyezség - amelyet iraki részről az Egyesült Királyságba látogató Fuád Husszein iraki külügyminiszter látott el kézjegyével - a brit belügyminisztérium azon intézkedései közé tartozik, amelyek segítségével igyekeznek megakadályozni a kisebb csónakokon a La Manche-csatornán átkelőknek az Egyesült Királyságba lépését.

A tárca közleményben kiemelte, hogy a megállapodás lehetővé teszi a kitoloncolások felgyorsítását.

Tavaly Nagy-Britannia 800 ezer font sterlinggel (364 millió forint) támogatta Irakot az embercsempész-hálózatok és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, idén korábban pedig Keir Starmer brit miniszterelnök és iraki hivatali partnere, Mohammed asz-Szudáni jelezte, hogy országaik szorosabban kívánnak együttműködni a migráció ügyében.

Tavalyi beiktatása óta az új londoni kormány már kötött hasonló megállapodást Albániával és Vietnámmal, illetve nemrég lépett életbe Franciaországgal is egy ilyen jellegű egyezmény, amely lehetővé teszi a francia partokról csónakon brit földre érkező illegális bevándorlók visszaküldését francia területre. Ennek fejében London vállalta, hogy befogadja azon, Franciaországban tartózkodó migránsokat, akik hitelt érdemlően tudják bizonyítani, hogy rokonaik élnek az Egyesült Királyságban.

Chris Philp, az ellenzéki Konzervatív Párt árnyékkormányának belügyminisztere máris bírálta a Bagdaddal kötött megállapodást, szerinte ugyanis a csónakokon a brit partokhoz érkezők közül meglehetősen kevesen irakiak, "akiknek a zöme egyébként is jogosult lenne menekültstátuszra".

A politikus figyelmeztetett, hogy a munkáspárti kormány hatalomra kerülése óta több mint 50 ezren keltek át illegálisan a Franciaországot Nagy-Britanniával összekötő La Manche-csatornán.

(MTI)