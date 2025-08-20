Külföld, Háború :: 2025. augusztus 20. 12:46 ::

"Feltehetőleg" egy drón zuhant le Kelet-Lengyelországban

Feltehetőleg egy drón zuhant le a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, a hatóságok vizsgálják, esetleg katonai légieszközről van-e szó - közölte szerdai sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter.

A politikus arra reagált, hogy a fehérorosz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen szerdára virradóan egy azonosítatlan légieszköz zuhant le egy kukoricaföldre, és felrobbant.





A photo of one of the fragments was published online - the drone's engine. An unidentified drone crashed and exploded in the village of Osiny, Poland. Approximately 100km from Belarus/Ukrainian border.A photo of one of the fragments was published online - the drone's engine. pic.twitter.com/QCQpoVEq03 August 20, 2025

"Feltehetőleg egy lezuhant drónról van szó" - mondta el Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: folyamatban van pirotechnikai vizsgálat annak megállapítására, hogy katonai célú drónról van-e szó, vagy csempészetre használták-e. Megjegyezte: nem zárható ki az sem, hogy szabotázsakció történt, és a vizsgálat során "nem szabad kizárni" az esetleges összefüggést sem az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokkal, sem egy orosz provokációval.

Annak kapcsán, hogy szerda délelőtt a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte: sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából nem észleltek határsértést, Kosiniak-Kamysz megerősítette: előzetes elemzés szerint a radiolokációs rendszerek nem észlelték a lengyel légtér megsértését. Az adatokat azonban még felülvizsgálják - tette hozzá.

A helyi rendőrség közölte: a tárgy lezuhanása után a lakosok robbanást jelentettek. Több ház ablaka betört, senki sem sérült meg - tudatták.

(MTI)