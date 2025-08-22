Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 22. 06:49 ::

A vámháború negatívan hatott a német gépipari exportra az első fél évben

A globális kereskedelmi konfliktusok nyomása alatt a német gépipari export 3,4 százalékkal csökkent 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest - derül ki a VDMA ágazati szakmai képviseleti szervezet jelentéséből.

A német gép- és berendezésgyártó feldolgozóipari ágazat az év első hat hónapjában 98,3 milliárd euró értékben exportált, 3,4 százalékkal kisebb összegben, mint 2024 azonos időszakában. Az árakkal kiigazítva a csökkenés az előző év azonos időszakához képest 4,9 százalékos volt.

A VDMA szerint a második negyedéves eredményeket jelentősen befolyásolta a Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéi nyomán kirobbant kereskedelmi háború. A szövetség szerint az új vámok bevezetésének fenyegetése és a kimenetel bizonytalansága jelentősen negatívan hatott az üzleti tevékenységre.

A német gépgyártók legfontosabb kereskedelmi partnerének számító Egyesült Államokba a kivitel 9,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A VDMA vezető közgazdásza, Johannes Gernandt úgy véli, hogy a konfliktus a bizonytalanság miatt a harmadik negyedévben is negatív hatással lesz az ágazat teljesítményére.

Míg a feldolgozóipar új piacokat keres a veszteségek kompenzálására, az európai országokba irányuló export is 3,7 százalékkal csökkent az első hat hónapban.

"Az euróövezeti országoktól az elmúlt hónapokban beérkezett megrendelések növekedése azonban reményt ad az export pozitív alakulására ebben a fontos értékesítési régióban" - mondta Gernandt.

A VDMA szerint ugyanakkor nőtt az export a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur országaiba, valamint a Közel- és Közép-Keletre.

(MTI)