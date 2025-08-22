Külföld :: 2025. augusztus 22. 21:51 ::

Házkutatást tartottak Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójából lett kritikusánál

Szövetségi nyomozók tartottak házkutatást John Bolton volt elnöki nemzetbiztonsági főtanácsadó Washingtonhoz közeli otthonában pénteken.

A hatóságok emberei helyi idő szerint a reggeli órákban jelentek meg Donald Trump amerikai elnök egykori közeli munkatársának házánál a főváros elővárosának számító Bethesdában, Maryland államban.

Az intézkedéssel egy időben Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója a közösségi médiaoldalán bejegyzést jelentetett meg, ami szerint "senki nem áll a törvény felett".

Dan Bongino, az FBI igazgató-helyettese szintén közösségi oldalán annyit írt, hogy "a korrupciót nem toleráljuk", míg Pam Bondi igazságügyi miniszter közösségi médiában kiadott közleményében többi között az olvasható, hogy "Amerika biztonsága nem alku tárgya".

A John Bolton otthonában tartott házkutatást követően szövetségi ügynökök kutatták át az egykori fehér házi tisztségviselő washingtoni irodáját is, ahonnan a helyszíni beszámolók, és felvételek szerint több dobozt vittek el.

Hivatalos források szerint a hatósági intézkedés minősített iratokra irányult, amelyek az egykori fehér házi tisztségviselőnél lehettek.

John Bolton ellen az első Trump-adminisztráció utolsó évében, 2020-ban indult büntető eljárás minősített iratok tartalmának nyilvánossá tétele miatt, amelyek a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó akkor megjelent emlékirataiban jelentek meg.

2020-ban az akkori igazságügyi minisztérium bírói úton próbálta megtiltani a könyv megjelenését, amit végül nem sikerült elérnie.

2021-ben az új, Joe Biden vezette adminisztráció megszüntette az eljárást.

John Bolton 2018-tól 2019-ig volt Donald Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója, és az elnök súlyos, politikai jellegű nézeteltéréseket követően menesztette.

John Bolton azóta is aktív szereplője a nyilvánosságnak, és rendszeres bírálója Donald Trump politikájának, elsősorban külpolitikájának.

(MTI)