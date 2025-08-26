Külföld :: 2025. augusztus 26. 08:38 ::

38 tonna lefoglalt droggal tért haza az amerikai parti őrség egyik járőhajója

Rekordmennyiségű, mintegy 38 tonna lefoglalt kábítószerrel a rakterében érkezett vissza Floridába az amerikai parti őrség járőrhajója hétfőn – jelentették be a Miamihoz közeli Front Lauderdale kikötőjében tartott fogadáson a hatóságok vezetői.

Az Everglades kikötőben lehorgonyzott Hamiton járőrhajó rakteréből több mint 30 tonna kokaint és 7 tonnát meghaladó súlyú bálás marihuánát tettek partra, ami az amerikai hatóságok Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti medencéjében végrehajtott összehangolt több hónapos járőrtevékenységének eredménye.

Adam Chamie, ellentengernagy, az Egyesült Államok Parti Őrségének délkeleti kerületparancsnoka hangsúlyozta, hogy a járőrhajó legénysége két hónapig járta a vizeket, és közvetlenül 23 tonnányi kokaint foglalt le, a fennmaradó mennyiséget pedig a drogkereskedelem elleni műveletben részt vevő társhatóságok kerítették kézre. Elhangzott, hogy a hatósági akcióban az amerikai parti őrség további regionális parancsnokságainak járőrei, valamint az amerikai hadsereg és a belbiztonsági minisztérium alá tartozó egységek vettek részt.

A parancsnok megjegyezte, hogy az Egyesült Államok parti őrségének történetében is rekord a most partra szállított kábítószer mennyisége, aminek értéke megközelíti a félmilliárd dollárt (473 millió dollár).

"A mintegy 30 tonna kokain összesen 23 millió potenciálisan halálos adagnak fele meg, ami elegendő lenne Florida állam teljes lakosságának halálát okozni túladagolás formájában" - fogalmazott Adam Chamie ellentengernagy, hozzátéve, hogy a kábítószerkereskedelem ellen a tengeren végrehajtott beavatkozás a leghatékonyabb eszköz abban, hogy megakadályozzák a drog eljutását az állampolgárok közösségeihez.

(MTI)