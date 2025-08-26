Leégett Marshall-szigetek parlamenti épülete kedd hajnalban. Senki sem sérült meg.
A tűz egy parlamenti ülésszak idején csapott föl, miközben a következő költségvetés vitája tartott.
🇲🇭 #AHORA | Se incendió el Parlamento de las Islas Marshall. pic.twitter.com/CXffqvP2kR— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 26, 2025
Első jelentések szerint a tűz az épület mellett álló kigyulladt teherautóból terjedt át a törvényhozás épületére. Nehezítette a tűz oltását az erős szél, és hogy a tűzoltóknak nem volt megfelelő felszerelésük ahhoz, hogy magasról oltsanak.
A parlamenti könyvtár, az iratok, mind a tűz martaléka lett - mondták szemtanúk.
Inside the destroyed Nitijela - Parliament of the Marshall Islands.https://t.co/SoBMux80Fi pic.twitter.com/n1qFgvfEsN— Michael Field (@MichaelFieldNZ) August 26, 2025
A 39 ezer lakosú Marshall-szigetek Ausztrália és Hawaii között fekszik.
A Marshall-szigetek törvényhozása 33 képviselőből áll, akiket négyéves ciklusra választanak.
(MTI)