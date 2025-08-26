Külföld :: 2025. augusztus 26. 09:02 ::

Költségvetési vita közben kigyulladt, majd le is égett a Marshall-szigetek parlamentje

Leégett Marshall-szigetek parlamenti épülete kedd hajnalban. Senki sem sérült meg.

A tűz egy parlamenti ülésszak idején csapott föl, miközben a következő költségvetés vitája tartott.

Első jelentések szerint a tűz az épület mellett álló kigyulladt teherautóból terjedt át a törvényhozás épületére. Nehezítette a tűz oltását az erős szél, és hogy a tűzoltóknak nem volt megfelelő felszerelésük ahhoz, hogy magasról oltsanak.

A parlamenti könyvtár, az iratok, mind a tűz martaléka lett - mondták szemtanúk.

A 39 ezer lakosú Marshall-szigetek Ausztrália és Hawaii között fekszik.

A Marshall-szigetek törvényhozása 33 képviselőből áll, akiket négyéves ciklusra választanak.

(MTI)