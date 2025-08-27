Külföld :: 2025. augusztus 27. 07:26 ::

Több mint 50 ezer német autóipari alkalmazott vesztette el az állását egy év alatt

A német autóiparban legalább 51 500 alkalmazott vesztette el az állását egy év alatt, az ágazatban foglalkoztatottak száma majdnem 7 százalékkal csökkent - áll az EY tanácsadó cég kedden ismertetett tanulmányában.

A jelentés összeállítói szerint az összes német iparág közül az autóiparban volt a legnagobb a létszámcsökkenés a vizsgált időszakban.

A tavaly június végétől számított egy évben csaknem 114 ezer alkalmazott vesztette el állását az iparban, ami 2 százalékos csökkenést jelent. A 2019-es világjárvány előtti szinthez képest jelenleg 245 ezerrel kevesebben dolgoznak az ipari szektorban, ami a foglalkoztatottak számának 4,3 százalékos csökkenésének felel meg.

Az elmúlt egy évben a létszámcsökkentések a gépipart és a kohászatot is érintették, 17 ezerrel, illetve 12 ezerrel mérséklődött a foglalkoztatottak száma, miközben a vegyiparban és a gyógyszeripar nem volt elbocsátás.

(MTI)