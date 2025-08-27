Külföld :: 2025. augusztus 27. 15:23 ::

Palesztina elismerésére szólította fel a kormányt a korvát államfő

Zoran Milanovic horvát elnök határozottan elítélte az izraeli hadsereg gázai civilek elleni támadásait, és felszólította a kormányt, hogy indítsa meg a parlamentben Palesztina elismerésének folyamatát - közölte szerdán az elnöki hivatal.

Zoran Milanovic Varszen Agabekján palesztin külügyminiszterrel tárgyalt Zágrábban a gázai helyzetről, "amely hónapok óta, és különösen az utóbbi napokban az izraeli hadsereg brutális támadásainak van kitéve" - olvasható a közleményben.

Agabekján elmondta: a gázai háború egyetlen igazságos megoldása a kétállami megoldás megvalósítása.

"Horvátországnak el kellene ismernie Palesztinát, mint a gázai háború és a humanitárius katasztrófa beszüntetése felé tett lépést. A palesztin nép saját államhoz való jogának elismerése az egyetlen módja a tartós béke megteremtésének a Közel-Keleten" - hangsúlyozta Milanovic.

Agabekján ezt megelőzően Andrej Plenkovic horvát kormányfővel is találkozott. A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a súlyos humanitárius válság miatt Gázában, és nyomatékosan szorgalmazta az azonnali tűzszünetet, az összes túsz szabadon bocsátását, a civilek védelmét és a kiszolgáltatott lakosság számára, azon belül különösen a gyermekeknek szánt segélyek zavartalan eljuttatását.

A kormány mindazonáltal úgy véli, hogy még nem jött el az ideje Palesztina elismerésének.

A horvát kormány álláspontja szerint az elismerés előtt hosszú távú, fenntartható politikai megoldást kell elérni a két állammal, és meg kell erősíteni azokat a politikai szereplőket, akik "demokratikusak, hitelesek és működőképes kormányt tudnak fenntartani" - mondta Plenkovic.

(MTI)