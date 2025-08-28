Külföld :: 2025. augusztus 28. 08:49 ::

Huszonhat külföldi vezető vesz részt a pekingi győzelem napi díszszemlén

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására 26 külföldi vezető vesz részt a kínai győzelem napja pekingi megemlékezésén - jelentette be sajtótájékoztatón csütörtökön Hong Lei külügyminiszter-helyettes.

Pekingben szeptember 3-án rendeznek katonai díszszemlét a második kínai-japán háború és a második világháború végének emlékére.

A kínai külügyminisztérium bejelentése szerint a meghívottak között a katonai díszszemlén részt vesz Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kim Dzsongün észak-koreai vezető, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök és Maszúd Peszeskján iráni elnök. Pekingbe várják Aleksandar Vucic szerb elnököt és Robert Fico szlovák miniszterelnököt is.

(MTI)