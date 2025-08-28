Külföld :: 2025. augusztus 28. 13:53 ::

Szomorú "rekordot" jegyezhetnek a szlovén hegyekről

Az idei év "rekordot dönthet" a szlovén hegyekben bekövetkezett halálesetek számát tekintve - közölte csütörtökön a Szlovén Hegyimentők Szolgálata (GRZS).

A GRZS a tavalyi esztendő első nyolc hónapjában 23, idén viszont már 30 halálesetet regisztrált. A sajtóközleményben arra figyelmeztetnek, hogy a tragikus balesetek jobb felkészüléssel megelőzhetők lennének.

A GRZS adatai szerint a hegyimentők idén 470 balesethez vonultak ki, ami 29-cel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban volt. A balesetet szenvedett túrázók 56 százaléka volt szlovén, 44 százaléka pedig külföldi állampolgár.

Továbbra is a megcsúszás a hegyi balesetek egyik legfőbb oka, amit a fáradtság, az egyensúlyvesztés, az útvonal nehézsége, a figyelmetlenség, a terep járhatatlansága, a nem megfelelő felszerelés, valamint a fizikai és mentális felkészültség hiánya okozhat.

A hegyekbe indulás előtt kulcsfontosságú a felkészülés - hangsúlyozta a szolgálat. Ez azt jelenti, hogy előre ellenőrizni kell az útvonal állapotát és nehézségét, valamint az időjárás-előrejelzést - tették hozzá.

A GRZS azt javasolja, hogy csak azok induljanak a hegyekbe, akik megfelelő felszereléssel, elegendő élelemmel és itallal rendelkeznek, és reálisan fel tudják mérni saját képességeiket. Mindazonáltal hangsúlyozták: fontos, hogy a túrázók megtanulják mobiltelefonjukon elküldeni saját koordinátáikat az Információs Központ számára.

(MTI)