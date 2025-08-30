Külföld :: 2025. augusztus 30. 09:10 ::

FT: Trump kínai békefenntartókat javasolt - Fehér Ház: ez hazugság

A Financial Times értesülései szerint, melyet a Mandiner szemlézett, Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott egyeztetésen – amelyen európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrajnai államfő is részt vett – azt javasolta, hogy Kínát vonják be békefenntartó erők biztosítására.

Az elképzelés szerint kínai egységek felügyelnének egy, az orosz–ukrán frontvonal mentén létrehozandó, mintegy 1300 kilométer hosszú demilitarizált övezetet.

A javaslat azonnal ellenállásba ütközött az európai vezetők részéről, Zelenszkij pedig korábban egyértelműen elutasította a kínai szerepvállalást, arra hivatkozva, hogy Peking nyíltan támogatta Moszkva katonai fellépéseit.

Ennek ellenére a tárgyalások során felmerült egy olyan megoldás, amelyben semleges békefenntartók járőröznének az övezetben – ez jelenthetné a békés rendezés első lépcsőfokát.

Kína korábban jelezte, hogy kész „konstruktív szerepet” játszani a konfliktus lezárásában, és Moszkva nemrégiben felvetette: Peking akár Ukrajna biztonsági garanciáiban is szerepet kaphatna.

A kínai külügyminisztérium azonban a héten cáfolta a sajtóértesüléseket, hangsúlyozva, hogy nincs napirenden kínai békefenntartók küldése.

Az ügyben amerikai részről is megszólalt egy magas rangú fehér házi tisztviselő, aki határozottan tagadta a Financial Times értesüléseit: