A mérések kezdete óta az idei nyár volt a legforróbb Nagy-Britanniában

A rendszeres mérések csaknem másfél évszázaddal ezelőtti kezdete óta az idei nyár volt a legforróbb Nagy-Britanniában a brit meteorológiai szolgálat hétfőn ismertetett előzetes összesítése szerint.

Az intézet közölte, hogy június 1. és augusztus 31. között 16,1 Celsius-fok volt a középhőmérséklet az országban, 1,51 fokkal magasabb a hosszú távú meteorológiai átlagnál.

Ezzel megdőlt az előző rekord, amelyet 2018 nyarán mértek 15,76 fokos középhőmérséklettel.

Az idei új rekord azt is jelenti, hogy az 1884-ben kezdett rendszeres mérések óta feljegyzett öt eddigi legforróbb brit nyár mindegyike a 2000 utáni időszakra esik.

Az idei rekordnyár előtt a felső ötös mezőnyben szerepelt még 1976 hírhedten meleg és aszályos nyara is 15,7 fokos középhőmérséklettel, ez azonban most kiesett ebből a csoportból.

Az idei nyári hónapokban mért legmagasabb napi hőmérséklet 35,8 fok volt. Ez ugyan elmarad a jelenlegi rekordtól, amelyet 2022 júliusában jegyeztek fel 40,3 fokkal, de a kánikula tartóssága miatt összességében mégis az idei nyár volt a legmelegebb a modern brit meteorológia eddigi történetében.

Mark McCarthy, a brit meteorológiai szolgálat klímatudományi igazgatója a hétfői tájékoztatáshoz fűzött elemzésében kiemelte: az ideihez hasonló rekordnyarak ismétlődésének valószínűségét rendkívüli mértékben növelik az ipari forradalom óta a légkörbe került, üvegházhatást okozó szennyezőanyagok.

McCarthy szerint természetes klimatikus körülmények között, vagyis az emberi tevékenység által kibocsátott üvegházhatású gázok felhalmozódása nélkül az ideihez hasonlóan forró nyarak hozzávetőleg 340 évente ismétlődnének Nagy-Britanniában, a mostani éghajlati viszonyok közepette azonban immár ötévente várható az ennyire meleg nyári időjárás előfordulása.

Ez azt jelenti, hogy a kiterjedt ipari tevékenység előtti időszakkal összehasonlítva csaknem a hetvenszeresére nőtt az ideihez mérhető rekordmeleg nyarak visszatérésének esélye.

(MTI)