Eltűnt kanadai katonát találtak meg holtan Lettországban

Lettországban szombaton holtan találták meg azt a kanadai katonát, akinek eltűnéséről korábban a lett hatóságok beszámoltak - közölte a kanadai hadsereg.

George Hohl őrmester, a 408. taktikai helikopterezred technikusaként szolgált, szeptember 2-án tűnt el, miután utoljára az Adazi katonai bázison, Rigától nem messze látták.

A kanadai hadsereg, amely közölte, hogy a lett hatóságokkal együttműködik a nyomozásban, nem hozta nyilvánosságra sem a halál okát, sem a holttest megtalálásának körülményeit.

George Hohl, aki közel 20 éve volt hivatásos katona, a NATO égisze alatt zajló kanadai Reassurance művelet keretében vett részt bevetésen Lettországban - derült ki a tájékoztatásból.

Mintegy 1500 kanadai katona állomásozik Lettországban 2017 óta.

(MTI)